31 de julio de 2026 - 08:30

La psicología explica el efecto Forer: por qué muchas personas sienten que una algo fue escrito para ellas

La psicología explica el efecto Forer, un fenómeno estudiado por la ciencia que influye en la percepción de la personalidad y ayuda a entender por qué muchas descripciones parecen hechas a medida.

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Por Ignacio Alvarado

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Lejos de tratarse de una casualidad, este fenómeno muestra cómo el cerebro interpreta cierta información. Además, ayuda a comprender por qué algunas descripciones generales pueden parecer increíblemente precisas para personas con historias y características completamente diferentes.

El experimento que dio origen al efecto Forer

El efecto Forer recibe su nombre por el psicólogo estadounidense Bertram Forer, quien en 1948 realizó un experimento con sus estudiantes. Después de tomarles un supuesto test de personalidad, entregó a todos exactamente el mismo informe, asegurando que estaba elaborado de manera individual.

El resultado sorprendió incluso al propio investigador. La mayoría calificó esa descripción como muy precisa, pese a que todos habían recibido el mismo texto. La psicología encontró allí una demostración clara de cómo las personas tienden a aceptar afirmaciones generales como si fueran exclusivamente personales.

Por qué el cerebro cae en este sesgo

La explicación está relacionada con la forma en que procesamos la información. La ciencia indica que nuestro cerebro presta más atención a las frases que coinciden con aspectos positivos o experiencias propias, mientras suele ignorar aquellas que no encajan con nuestra realidad.

Por ejemplo, afirmaciones como "a veces necesitás sentirte valorado por los demás" o "tenés un gran potencial que todavía no desarrollaste por completo" son lo suficientemente amplias como para que muchas personas las interpreten como descripciones exactas de su propia personalidad.

Qué relación tiene con los horóscopos y los test virales

El efecto Forer ayuda a explicar por qué los horóscopos, las lecturas de cartas, algunos test de redes sociales e incluso ciertos análisis de personalidad generan tanta identificación. En muchos casos utilizan frases ambiguas, equilibradas y positivas que permiten que cada lector complete los espacios con sus propias experiencias.

Eso no significa que todas estas herramientas carezcan de valor recreativo. La psicología simplemente advierte que la sensación de precisión puede deberse al funcionamiento normal de este sesgo cognitivo y no necesariamente a una capacidad especial para describir a cada individuo.

Comprender el efecto Forer ayuda a interpretar mejor la información

Conocer el efecto Forer permite desarrollar una mirada más crítica frente a los contenidos que prometen describir la personalidad con pocas preguntas o mediante afirmaciones muy generales. La ciencia sostiene que entender estos mecanismos mejora nuestra capacidad para evaluar la información y evita aceptar conclusiones sin suficiente evidencia.

Al mismo tiempo, este fenómeno demuestra hasta qué punto la psicología continúa descubriendo formas sorprendentes en las que el cerebro interpreta la realidad cotidiana.

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