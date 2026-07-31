"Lamento que te sientas así": estas son las frases que parecen pedir disculpas, pero trasladan la culpa al otro, según la psicología

Hay frases que, a primera vista, parecen disculpas . Incluyen un "lo siento", un tono conciliador o incluso una expresión de arrepentimiento. Sin embargo, al analizarlas con detenimiento, queda claro que algo falta: el reconocimiento del daño causado. En lugar de asumir responsabilidad, estas respuestas desplazan el foco hacia la persona afectada, sus emociones o sus acciones.

La psicología explica el efecto Forer: por qué muchas personas sienten que una algo fue escrito para ellas

Por Redacción Por Las Redes

Las personas que insultan podrían ser más honestas, resistentes al dolor y emocionalmente saludables

El resultado suele ser el mismo: quien inició la conversación para expresar que se sintió lastimado termina cuestionándose si exageró, si interpretó mal la situación o si simplemente es demasiado sensible.

A primera vista, parece una expresión de empatía. Sin embargo, la frase no reconoce que existió una conducta dañina. Lo único que lamenta es el estado emocional de la otra persona.

El problema deja de ser lo que ocurrió y pasa a ser cómo alguien decidió sentirse. De esta manera, el foco cambia del comportamiento que causó el conflicto a la reacción de quien lo sufrió.

La intención importa, pero no reemplaza el impacto de una acción.

Cuando alguien responde de esta manera, la conversación suele desplazarse desde el daño concreto hacia las buenas intenciones de quien actuó. El debate deja de centrarse en lo ocurrido y pasa a girar alrededor del carácter o las motivaciones de esa persona.

3. "Dije que lo siento, ¿qué más quieres?"

Esta expresión convierte la disculpa en un simple trámite.

En lugar de mostrar comprensión por el daño causado, transmite la idea de que pronunciar las palabras "lo siento" debería cerrar automáticamente el conflicto.

4. "Perdón si te ofendí"

La palabra "si" modifica completamente el significado de la frase.

En vez de reconocer que existió una conducta ofensiva, plantea una posibilidad: quizás hubo una ofensa, quizás no. La responsabilidad queda suspendida en una condición que nunca termina de confirmarse.

5. "Fue solo una broma"

Cuando alguien responde así, el mensaje implícito es que el problema no fue el comentario, sino la forma en que fue interpretado.

La conversación deja de tratar sobre el contenido de la broma para centrarse en el sentido del humor de quien se sintió incómodo.

6. "Lo siento, no pensé que fuera para tanto"

Esta respuesta minimiza la gravedad de lo ocurrido.En lugar de reconocer el impacto del comportamiento, cuestiona indirectamente la intensidad de la reacción de la otra persona.

Esto significa que una persona rechace los abrazos. web

¿Cómo es una disculpa genuina?

Una disculpa auténtica va más allá de decir "lo siento". Incluye cuatro elementos fundamentales:

Reconocer claramente qué acción causó el daño.

Validar el impacto que esa conducta tuvo en la otra persona.

Asumir la responsabilidad sin justificar el comportamiento ni trasladar la culpa.

Expresar la intención de actuar de forma diferente en el futuro.

Cuando alguno de estos elementos falta, la conversación puede dar la impresión de haber resuelto el conflicto, aunque el problema permanezca intacto.