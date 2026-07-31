Cómo hacer pan casero relleno de batata o membrillo: la receta fácil y esponjosa para acompañar el mate

No hay combinación más clásica que un buen mate acompañado de un pan casero recién horneado . Si además lleva un relleno de dulce de batata o membrillo, el resultado es una receta tradicional, económica y perfecta para compartir en cualquier momento del día.

Pan de membrillo en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Redacción Por Las Redes

Pan de orégano y queso parmesano hecho en sartén: una receta fácil que está lista en menos de 30 minutos

La gran duda aparece siempre al momento de elegir el relleno . ¿Batata o membrillo? La respuesta depende del gusto de cada persona. Una buena alternativa es preparar ambas versiones, ya que esta receta rinde cuatro panes y permite satisfacer todos los paladares.

La elección entre batata y membrillo divide opiniones desde hace años.

Algunos sostienen que un mate de sabor suave combina mejor con el dulce de batata , mientras que otros prefieren el membrillo para acompañar una infusión de sabor más intenso.

Más allá de las preferencias, ambas opciones funcionan muy bien. Si no querés elegir, podés preparar dos panes de cada variedad y disfrutar de los dos sabores.

Ingredientes para hacer pan casero relleno

Para la masa necesitarás:

1 kilo de harina 0000.

100 gramos de manteca a temperatura ambiente.

50 gramos de levadura fresca.

2 cucharadas de sal.

2 cucharaditas de azúcar.

700 centímetros cúbicos de agua tibia.

Para el relleno

Dulce de batata en fetas.

Dulce de membrillo en fetas.

Paso a paso: cómo preparar la masa

Colocá toda la harina en un recipiente amplio.

Agregá la manteca pomada y mezclá ligeramente.

Formá un hueco en el centro e incorporá allí la levadura junto con el azúcar.

Distribuí la sal sobre el borde de la harina, evitando que entre en contacto directo con la levadura para no afectar el levado.

Añadí la mitad del agua tibia y comenzá a integrar los ingredientes.

Amasá durante unos cinco minutos.

Incorporá el resto del agua y continuá amasando durante otros diez minutos, hasta obtener una masa lisa, elástica y uniforme.

Consejos para lograr una masa perfecta

Si al principio la masa parece demasiado húmeda o poco firme, no agregues más harina inmediatamente.

El secreto está en el amasado. A medida que trabajes la masa durante el tiempo indicado, irá adquiriendo la consistencia adecuada.

Una vez formado el bollo, dejalo descansar durante dos horas en un lugar templado para que duplique su volumen.

Mientras tanto, podés precalentar el horno para tenerlo listo al momento de hornear.

Tiempo de cocción del pan relleno

Antes de llevarlos al horno:

Enhariná una fuente para horno.

Colocá los panes separados entre sí.

La cocción debe realizarse de la siguiente manera:

10 minutos a horno fuerte.

a horno fuerte. 15 minutos a horno medio.

Un consejo importante es no abrir el horno durante toda la cocción, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el crecimiento y la textura del pan.

Una vez dorados, retiralos del horno y dejalos enfriar unos minutos antes de servir.