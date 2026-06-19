Un nuevo hallazgo arqueológico reveló cuál sería la posible ubicación del Arca de Noé

Un nuevo hallazgo realizado en el este de Turquía volvió a colocar en el centro de la atención a la Formación Durupinar, una estructura geológica ubicada cerca del monte Ararat que desde hace décadas es señalada por algunos investigadores como una posible ubicación del Arca de Noé .

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Los trabajos se desarrollan en las cercanías de la ciudad de Dogubayazit, en la provincia turca de Agri, una región asociada históricamente con los relatos sobre el Gran Diluvio.

Uno de los elementos que más interés despertó en los últimos meses fue el análisis del Planisferio elaborado en 1587 por el cartógrafo italiano Urbano Monte. Este mapa histórico muestra una representación del Arca de Noé descansando sobre las montañas Ararat, el sitio mencionado en el relato bíblico del Génesis como el lugar donde la embarcación se detuvo después de las inundaciones que cubrieron la Tierra durante 150 días .

El documento es considerado una pieza excepcional de la cartografía mundial . Está compuesto por 60 láminas dibujadas a mano que pueden ensamblarse para formar un círculo de aproximadamente tres metros de diámetro. La obra se conserva actualmente en el Centro de Mapas David Rumsey de la Universidad de Stanford y destaca por sus detalladas ilustraciones de continentes, regiones remotas y criaturas mitológicas.

El investigador independiente Jimmy Corsetti sostuvo en una publicación difundida en la red social X que la ubicación representada en el planisferio coincide con la longitud y la zona donde se encuentra la Formación Durupinar. Esta observación alimentó nuevamente las teorías que vinculan al sitio turco con la histórica embarcación mencionada en la Biblia.

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Fragmentos de cerámica encontrados cerca de la formación

El interés arqueológico por la zona también creció a partir de recientes hallazgos efectuados durante obras de infraestructura cercanas al sitio. Investigadores informaron el descubrimiento de fragmentos de cerámica antiguos en las inmediaciones de la Formación Durupinar, un hallazgo que podría aportar nuevos datos sobre la presencia humana en la región hace miles de años.

Según informó el Jerusalem Post, los restos aparecieron durante la construcción de una carretera próxima al área investigada. Los especialistas señalaron que las piezas recuperadas presentan una antigüedad considerable y podrían corresponder a períodos históricos muy remotos.

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Qué dicen los expertos sobre los hallazgos

El profesor Faruk Kaya, integrante de la Universidad Agri Ibrahim Cecen, explicó que los fragmentos fueron encontrados cerca del perímetro de la formación. El académico indicó que estos elementos sugieren actividad humana en la zona durante una época que coincide ampliamente con las fechas tradicionalmente asociadas al relato de Noé y al Gran Diluvio.

El especialista agregó que los hallazgos podrían contribuir a comprender mejor la historia de ocupación de la región y aportar información adicional para futuras investigaciones.