9 de junio de 2026 - 21:35

Histórico hallazgo en el Mediterráneo: filman por primera vez a un tiburón blanco en su hábitat natural

Un grupo de buceadores que retiraba redes fantasmas entre Sicilia y Túnez logró registrar el inédito encuentro cara a cara con el ejemplar.

Buceadores grabaron por primera vez a un tiburón blanco en el mar Mediterráneo&nbsp;

Buceadores grabaron por primera vez a un tiburón blanco en el mar Mediterráneo 

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En los últimos días, un grupo de buceadores se encontraba realizando una tarea de recuperación de redes abandonadas en el mar Mediterráneo cuando se encontraron de frente con un gran tiburón blanco.

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El hecho ocurrió precisamente en el estrecho ubicado entre Sicilia y Túnez, a unos 40 metros de superficie. Se tratan de las primeras imágenes de este animal moviéndose por su hábitat natural en el Mediterráneo.

El descubrimiento fue realizado por la Fundación Healthy Seas junto a la organización Ghost Diving. El objetivo del operativo era recuperar redes fantasmas atrapadas en un barco hundido en dicho estrecho, el cual es una zona de valor ecológico. Las redes fantasma son aparejos de pesca perdidos o abandonados que ponen en peligro la biodiversidad en los océanos.

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"Estadísticamente, es mucho más probable ganar la lotería que encontrarse con un animal tan emblemático bajo el agua", manifestó el buzo que grabó el encuentro con el tiburón.

Además, desde Healthy Seas enfatizaron en que hasta el momento no existían registros documentados de encuentros submarinos grabados por buzos, ya que se habían registrado avistamientos ocasionales.

"Un encuentro con un tiburón bajo el agua en alta mar, en el Mediterráneo, es una locura, pero aun así seguimos adelante con nuestro plan de buceo para retirar las redes del pecio", explicaron.

La importancia del tiburón blanco

Según explicó uno de los buceadores, el tiburón se dedicó a rodear al grupo. “Nadó cerca, luego se dio la vuelta, nos miró y regresó. Parecía claro que tenía curiosidad y no era agresivo; estaba muy tranquilo, como si tuviera la actitud de quien manda allí abajo”, indicó.

Por otro lado, los biólogos marinos destacaron que este avistamiento gozaba de un valor científico, ya que “la mayoría de los conocimientos de tiburones blancos en el Mediterráneo son de ejemplares muertos que fueron capturados por la pesca”.

Esta especie se encuentra actualmente catalogado como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a que ha sufrido una disminución poblacional global del 30-49 % en tres generaciones.

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