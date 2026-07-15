El tiburón blanco más grande del Atlántico reapareció tras meses de ausencia: quién es Contender, el gigante de 750 kilos

Tras meses de ausencia total, el ejemplar de cuatro metros y peso similar al de un coche pequeño ha vuelto a emitir señales desde la costa este estadounidense.

Contender, un tiburón blanco destacado por enorme tamaño, volvió a emitir una señal de posición tras meses de incertidumbre para los científicos. El ejemplar de 750 kilogramos fue detectado nuevamente en la costa este de Estados Unidos. Su reaparición el 14 de julio de 2026 permite retomar el seguimiento de sus rutas migratorias.

El animal mide más de cuatro metros de largo, una escala comparable a la de un vehículo compacto. Su última ubicación certificada por los investigadores databa de abril de 2026, momento en el que los radares lo situaron en las aguas cercanas a Carolina del Norte. Desde ese registro, el rastro del coloso oceánico se había perdido por completo para los equipos de monitoreo.

¿Quién es OCEARCH y cómo rastrea a Contender? El avistamiento reciente fue confirmado por OCEARCH, una organización sin ánimo de lucro compuesta por científicos y expertos en operaciones marinas. El primer contacto documentado con Contender ocurrió el 17 de enero de 2025, a 72 kilómetros de la costa entre Florida y Georgia. En aquella jornada, el equipo logró llevar al animal al borde de la embarcación para realizar el procedimiento técnico de marcaje.

Durante la maniobra, los investigadores colocaron un transmisor GPS directamente en la aleta dorsal del ejemplar. Este dispositivo electrónico envía señales de posición satelital cada vez que el tiburón rompe la superficie del agua. Los datos recolectados a través de este sistema permiten identificar sitios de apareamiento y reproducción que antes permanecían ocultos para la ciencia.

¿Por qué migran los tiburones blancos como Contender? La tecnología satelital permite mapear las rutas migratorias que estos depredadores siguen a lo largo del año. Según los registros biológicos, el desplazamiento de estos animales responde a la búsqueda de alimento, ciclos de reproducción y temperaturas adecuadas. Para prepararse ante la llegada del invierno, los tiburones blancos suelen cazar focas para acumular reservas de grasa corporal.