15 de julio de 2026 - 17:30

¿Quién es más fuerte, la orca o el tiburón blanco? El cetáceo gana gracias a su tamaño y sus letales técnicas de caza

Mientras el tiburón blanco es un pez solitario de hasta 1.800 kilos, la orca es un mamífero social que puede alcanzar las 8 toneladas y cazar en equipo coordinado.

Los expertos posicionan a la orca como la más letal.&nbsp;

Los expertos posicionan a la orca como la más letal. 

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Por Daniela Leiva

El duelo entre los dos máximos depredadores del océano ya tiene un ganador claro para la ciencia. Aunque el gran tiburón blanco posee una de las mordeduras más potentes del reino animal, la orca se impone por una combinación letal de inteligencia superior, tamaño masivo y estrategias de caza cooperativas que desplazan a cualquier competidor.

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Ambos animales pertenecen a mundos evolutivos opuestos. El tiburón es un pez cartilaginoso que depende del sigilo, mientras que la orca es en realidad el delfín más grande del mundo, un mamífero con una estructura social compleja que le permite transmitir conocimientos tácticos entre generaciones.

¿Qué diferencia de tamaño hay entre la orca y el tiburón blanco?

La diferencia de escala es abrumadora. Un tiburón blanco adulto promedia entre 4 y 6 metros de largo, con un peso máximo cercano a las 1,8 toneladas. En contraste, los machos de orca pueden alcanzar los 9,5 metros y superar las 6 toneladas, llegando incluso a picos de 8 toneladas en los ejemplares más grandes.

Esta ventaja física se traduce en una superioridad táctica basada en un fenómeno biológico específico: la inmovilidad tónica. Las orcas han aprendido que, al embestir y voltear a un tiburón sobre su dorso, este entra en un estado de parálisis temporal por la sobrecarga del sistema sensorial. Este mecanismo les permite atacar con precisión quirúrgica para extraer el hígado del pez, un órgano rico en grasas, dejando el resto de la carcasa intacta mientras el grupo se reparte el botín de forma cooperativa.

¿Cuál es la fuerza de mordida real de cada depredador?

En cuanto a la fuerza bruta, el tiburón blanco cuenta con estudios que validan una presión de mordida de 1,8 toneladas. Para la orca, aunque circulan cifras en internet de hasta 19.000 psi, no existe evidencia académica que confirme tales números, por lo que se consideran estimaciones no verificadas. Sin embargo, la realidad de la naturaleza es más elocuente que los modelos digitales.

Investigaciones recientes en Sudáfrica demostraron que la sola presencia de un grupo de orcas provoca la huida masiva de los tiburones blancos de sus zonas habituales de alimentación durante meses. El miedo al único depredador capaz de cazarlos ha reconfigurado ecosistemas enteros, confirmando que en el mar, la inteligencia colectiva y el volumen masivo de la orca no tienen rival.

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