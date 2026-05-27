"Yo no soy la comida": el testimonio del hombre que fue perseguido por una orca en Río Negro

El kayakista que fue perseguido por una orca en las aguas del Golfo San Matías , en la provincia de Río Negro , relató los dramáticos segundos que vivió mientras intentaba escapar del animal. El episodio ocurrió en Bahía Rosas y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Impactante persecución de una orca a un kayakista en la costa de Río Negro

El protagonista del hecho, identificado como Boris , explicó que estaba pescando desde su kayak cuando divisó una aleta a unos 100 metros de distancia. Poco después, notó que el animal se dirigía directamente hacia él.

“ Cuando miro hacia atrás, me venía persiguiendo directo ”, contó en un audio difundido por el especialista en fauna e influencer Víctor Fratto , quien fue uno de los primeros en dialogar con el hombre tras el episodio.

En medio de la tensión, Boris aseguró que comenzó a remar con desesperación hacia la costa y también intentó espantar al animal gritándole. “ Le grité para que se diera cuenta de que yo no soy la comida ”, relató el kayakista sobre el momento más crítico de la secuencia.

Ayer en Bahía Rosas (Río Negro) una orca estuvo a punto de atacar a un kayakista porque se creyó que era un lobo marino. Cuando vio que no era se fue. El kayakista se dio vuelta y se cagó las patas. No hay registros de ataques de orcas salvajes hacia los humanos. pic.twitter.com/AljxrHoYQl

La orca involucrada fue identificada por investigadores de Península Valdés Orca Research (PVOR) como Pao (PTN-006) , un macho conocido por los especialistas que monitorean la fauna marina en la Patagonia.

Según explicó la organización, el animal probablemente se acercó atraído por el sonido de los remos golpeando el agua. Se trata de un estímulo similar al que producen los lobos marinos, una de las presas habituales de las orcas en la región.

Qué dijeron los especialistas sobre el episodio

Desde PVOR aclararon que no existen registros de ataques de orcas salvajes contra seres humanos y remarcaron que el ejemplar se alejó al detectar que se trataba de una persona. “No existen registros de ataques de orca a seres humanos, excepto en situaciones de cautiverio”, indicó la organización en un comunicado oficial.

El especialista Víctor Fratto coincidió con esa interpretación y sostuvo que el animal nunca intentó atacar al kayakista. Sin embargo, destacó el fuerte impacto emocional que sufrió Boris durante el episodio. “No la pasó bien, es algo que le va a costar bastante olvidarse”, afirmó.

Embed - Boris Ibáñez

La intensa actividad de orcas en el Golfo San Matías

El episodio ocurrió en una época de intensa presencia de orcas en las costas patagónicas. Durante las últimas semanas, investigadores documentaron distintos movimientos de ejemplares en el área de Punta Norte, Bahía Rosas y otros sectores del Golfo San Matías.

Días atrás, la organización registró a la hembra Valen (PTN-009) junto a sus crías y otros integrantes del grupo practicando técnicas de caza en zonas cercanas a la orilla.

Los especialistas explicaron que las orcas de la Patagonia desarrollan desde pequeñas la técnica conocida como varamiento intencional, mediante la cual se lanzan hacia la costa para capturar crías de lobos y elefantes marinos. Ese comportamiento es considerado único en el mundo y se transmite de generación en generación dentro de estas poblaciones de orcas.