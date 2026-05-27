Sube la temperatura en Mendoza y el cielo se mantendrá despejado: la máxima para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 5°C, por lo que no se descartan heladas parciales. Cómo estarán los días siguientes.

Algunas nubes darán inicio a una mañana fría en Mendoza, que irá mejorando durante el día.

Este jueves registrará un leve alivio en las condiciones climáticas de Mendoza. De acuerdo con los datos consolidados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada de transición caracterizada por una recuperación en el termómetro y condiciones estables.

El reporte oficial indica para mañana un día "parcialmente nublado con ascenso de la temperatura". Tras un amanecer frío en el que la mínima se ubicará en los 5°C, el ambiente se tornará más agradable en horas de la tarde, permitiendo que la máxima alcance los 19°C.

En cuanto a la circulación del aire, se prevén vientos leves del sector sur, que mantendrán la frescura típica de la estación sin generar mayores complicaciones. En la zona de cordillera, las condiciones meteorológicas acompañarán la estabilidad del llano, presentándose un cielo parcialmente nublado en alta montaña.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por viento Zonda, heladas severas ni temporales para el Gran Mendoza ni los sectores llanos, configurando un escenario de calma generalizada para la rutina de los mendocinos.