27 de mayo de 2026 - 19:52

Sube la temperatura en Mendoza y el cielo se mantendrá despejado: la máxima para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 5°C, por lo que no se descartan heladas parciales. Cómo estarán los días siguientes.

Algunas nubes darán inicio a una mañana fría en Mendoza, que irá mejorando durante el día.

Algunas nubes darán inicio a una mañana fría en Mendoza, que irá mejorando durante el día.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves registrará un leve alivio en las condiciones climáticas de Mendoza. De acuerdo con los datos consolidados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada de transición caracterizada por una recuperación en el termómetro y condiciones estables.

Leé además

Las imágenes de la colocación de tela antigranizo con zancos en San Rafael se hizo viral.

El curioso método que usan en fincas de Mendoza para colocar tela antigranizo y que se hizo viral
Argentina Rocks reunió en Mendoza a empresas, geólogos y especialistas que analizaron el potencial minero y geológico de la provincia.

Argentina Rocks: especialistas analizaron el potencial minero de Mendoza

El reporte oficial indica para mañana un día "parcialmente nublado con ascenso de la temperatura". Tras un amanecer frío en el que la mínima se ubicará en los 5°C, el ambiente se tornará más agradable en horas de la tarde, permitiendo que la máxima alcance los 19°C.

En cuanto a la circulación del aire, se prevén vientos leves del sector sur, que mantendrán la frescura típica de la estación sin generar mayores complicaciones. En la zona de cordillera, las condiciones meteorológicas acompañarán la estabilidad del llano, presentándose un cielo parcialmente nublado en alta montaña.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por viento Zonda, heladas severas ni temporales para el Gran Mendoza ni los sectores llanos, configurando un escenario de calma generalizada para la rutina de los mendocinos.

Pronóstico del tiempo para el viernes

Hacia el viernes, el pronóstico extendido anticipa una continuidad en las condiciones de estabilidad. Se espera un cielo parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. La máxima será de 18°C y la mínima de 6°C, con vientos leves del este. En la cordillera se mantendrá algo nublado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza es sede de Argentina Rocks, un encuentro de la exploración minera y la geología en Latinoamérica

Argentina Rocks: Por dos semanas, Mendoza es foco de las innovaciones de la exploración minera

Armas decomisadas en La Paz. Gentileza Gendarmería Nacional. 

Condenaron a un "ayudante de cocina" porteño que traía a Mendoza 23 armas de guerra

Mendoza es pionera por su red de atención de ACV

ACV en Mendoza: se conformó una red de atención pionera en el país, pero 80% de los pacientes llega tarde

El aumento en los costos de la salud y la precarización de los servicios de las obras sociales preocupan a muchos mendocinos.

"Antes era un tema periférico": una encuesta dice que la salud preocupa más que la seguridad en Mendoza