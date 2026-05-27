Argentina Rocks: especialistas analizaron el potencial minero de Mendoza

Mendoza fue sede de la primera edición de Argentina Rocks , el encuentro organizado por Latin Rocks que reunió a empresas, geólogos, inversionistas y referentes de la minería de Argentina y Latinoamérica. El evento puso el ímpetu en el potencial geológico de la provincia, los avances en exploración y las oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos mineros.

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Durante el panel “ Oportunidades de exploración y desarrollo en Mendoza ”, especialistas de empresas y organismos técnicos expusieron sobre recursos minerales, planificación minera, perforaciones y modelos geológicos vinculados al cobre, hierro y uranio. Participaron Mario Juarez, de PSJ Cobre Mendocino; Julián Facundo Cecenarro, de SEGEMAR; y Juan Francisco Denaro, de Kobrea Exploration Corp.

Mario Juarez, ingeniero de minas de PSJ Cobre Mendocino, explicó la importancia de los estudios técnicos en el desarrollo de proyectos mineros y remarcó que el modelo geomecánico es clave para definir estabilidad, diseño y seguridad operativa.

Mario Juarez, de PSJ Cobre Mendocino, expuso sobre planificación minera, geomecánica y estudios de sismicidad aplicados a proyectos en Mendoza.

“El modelo geomecánico es absolutamente fundamental”, afirmó al detallar que estos estudios permiten determinar la resistencia del macizo, los ángulos de excavación y las condiciones de trabajo de una mina.

También hizo foco en la sismicidad de Mendoza y en la necesidad de adaptar la infraestructura minera a esas condiciones. “Todas las unidades de infraestructura minera requieren del conocimiento de la sismicidad local”, sostuvo.

Juarez señaló además que los modelos geológicos, hidrogeológicos y metalúrgicos convergen en lo que definió como el “modelo de planeamiento minero”, herramienta utilizada para definir la viabilidad técnica y económica de los proyectos.

SEGEMAR expuso sobre el potencial geológico de Mendoza

Julián Facundo Cecenarro, geólogo especialista de SEGEMAR, presentó un análisis sobre los recursos minerales de Mendoza y aseguró que la provincia reúne condiciones favorables para distintos modelos de mineralización.

“El norte de Malargüe sí es importante para la prospección de pórfidos”, afirmó al referirse a zonas asociadas a depósitos de cobre vinculados al magmatismo mioceno.

Argentina Rocks 4 Julián Facundo Cecenarro, geólogo especialista de SEGEMAR, analizó los recursos minerales y las condiciones geológicas de Mendoza. Melisa Sbrocco

El especialista explicó que Mendoza presenta diversidad de sistemas mineralizados. “Tenemos pórfidos, epitermales, polimetálicos, cobre en manto y depósitos vecinos a Mendoza de tipo hierro apatita”, enumeró.

También destacó la presencia de lineamientos estructurales regionales que podrían controlar nuevos sistemas mineralizados. “Hay muchos lineamientos de rumbo noreste-suroeste y otros de noroeste-sureste”, indicó.

Además, Cecenarro hizo referencia al potencial de hierro y uranio en la provincia y recordó que “Argentina está importando uranio y también hierro de Brasil”.

Kobrea Exploration avanzó con perforaciones y exploración de cobre

Juan Francisco Denaro, geólogo de exploración sénior de Kobrea Exploration Corp., presentó los avances de exploración que la empresa desarrolla en el distrito Malargüe Occidental, donde avanza sobre distintos proyectos de cobre. “Recientemente ha habido un cambio de paradigma en lo que se refiere a la actividad minera en la provincia de Mendoza”, afirmó.

Argentina Rocks 1 Juan Francisco Denaro, de Kobrea Exploration Corp., presentó avances de exploración y perforación en proyectos de cobre de Mendoza. Melisa Sbrocco

Denaro explicó que la compañía realizó campañas de mapeo geológico, muestreos y perforaciones en zonas con baja exploración histórica. “Estamos tramitando los permisos para poder perforar la campaña siguiente”, indicó.

La empresa ejecutó seis sondajes diamantinos por un total de 2.358 metros. “Kobrea se convierte en la tercera empresa que está perforando esa zona del distrito minero Malargüe Occidental”, destacó.

El especialista sostuvo que los resultados obtenidos permitieron identificar anomalías geoquímicas asociadas a cobre y molibdeno. “Eso sumado a las anomalías geoquímicas que obtuvimos de cobre, boro y molibdeno, y una expresión geofísica favorable, fue casi inevitable seguir perforando”, afirmó. Además, explicó que las perforaciones detectaron alteraciones potásicas y sectores mineralizados vinculados a sistemas porfíricos de cobre.

Jaguar Uranium puso el foco en el potencial de uranio, cobre y vanadio en el sur mendocino

El doctor Owen Miller, asesor técnico de Jaguar Uranium Corp, presentó el potencial del proyecto Huemul y otros activos vinculados al uranio en Mendoza, con foco en la mineralización de cobre, vanadio y uranio en el sur provincial.

Durante su exposición, explicó que la compañía adquirió los activos en 2024 y que actualmente cuenta con proyectos en distintas zonas del país, entre ellos áreas cercanas a Sierra Pintada, en San Rafael. “Tenemos alrededor de 80.000 hectáreas alrededor de Sierra Pintada”, señaló.

Argentina Rocks 5 El doctor Owen Miller, asesor técnico de Jaguar Uranium Corp., expuso sobre el potencial de uranio, cobre y vanadio en proyectos del sur de Mendoza. Melisa Sbrocco

Miller destacó las condiciones logísticas y de infraestructura del proyecto Huemul, ubicado al sur de Mendoza y cerca de Malargüe. “Es un proyecto soñado. Logísticamente y en infraestructura no podría ser mejor”, afirmó al remarcar la cercanía con rutas, accesos y comunidades locales.

El especialista explicó que el proyecto posee mineralización de cobre, uranio y vanadio, aunque remarcó especialmente el potencial cuprífero del sistema. “Estoy haciendo énfasis en el cobre”, sostuvo al detallar que originalmente el área fue explotada por ese mineral antes del descubrimiento del uranio.

Según indicó, la mineralización corresponde a sistemas de uranio alojados en areniscas, asociados a horizontes permeables y ambientes reductores vinculados a bitumen. “Es una mineralización típica de uranio alojada en areniscas”, explicó.

Miller recordó además que la mina comenzó a desarrollarse en la década de 1950. “Originalmente era una mina de cobre. Después se descubrió el uranio y se desarrolló la mina Huemul”, señaló.

El asesor técnico de Jaguar Uranium también afirmó que los estudios radiométricos aéreos y terrestres muestran continuidad de anomalías mineralizadas en profundidad y a lo largo de la estructura, lo que mantiene el interés exploratorio sobre el proyecto mendocino.