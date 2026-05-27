El crédito privado volvió a crecer tras años de caída en la Argentina, según un informe

El sistema financiero argentino registró una fuerte recuperación en su capacidad de financiamiento al sector privado. Según un informe elaborado por la fundación Libertad y Progreso en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , la relación entre el crédito al sector privado y los depósitos totales llegó al 60% a fines de mayo de 2026 , el valor más alto de los últimos ocho años.

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El estudio destacó que el crecimiento refleja una mejora en la intermediación financiera, luego de varios años marcados por restricciones cambiarias, inflación elevada y financiamiento estatal que redujeron el peso del crédito privado dentro del sistema bancario.

El economista jefe de la fundación, Iván Cachanosky , sostuvo que la recuperación responde a cambios en los incentivos económicos y al nuevo contexto macroeconómico. “ Está claro lo que ocurre cuando se dan los incentivos correctos . Por muchos años, la desconfianza generada por medidas populistas actuó como un freno para los créditos del sector privado”, señaló.

Además, afirmó que el actual repunte “ es la consecuencia de eliminar déficit fiscal y el financiamiento monetario ”, aunque aclaró que todavía queda margen para seguir expandiendo el crédito.

Cómo evolucionó el crédito privado en los últimos años

El informe recordó que entre 2018 y fines de 2023 el sistema financiero atravesó un fuerte deterioro producto de la combinación de cepo cambiario, inflación persistente, represión financiera y financiamiento forzoso al Estado.

En ese período, la relación entre créditos y depósitos cayó hasta ubicarse cerca del 30% a comienzos de 2024, lo que implicaba que solo una parte reducida de los fondos depositados en los bancos terminaba destinada al financiamiento del sector productivo privado.

Desde entonces, la tendencia comenzó a revertirse de manera sostenida. Según el análisis, la reducción de la inflación, la normalización cambiaria y el fin de la asistencia monetaria al Tesoro permitieron que los bancos volvieran a aumentar el crédito destinado a empresas y particulares.

En apenas dos años, la relación entre créditos y depósitos prácticamente se duplicó, pasando del 30% al 60%.

Qué dicen los antecedentes históricos

Pese a la mejora reciente, el informe remarcó que el nivel actual todavía se encuentra por debajo de otros períodos históricos de mayor desarrollo financiero en la Argentina. Durante la década de los noventa, en plena convertibilidad, la relación entre crédito privado y depósitos llegó a superar el 90%, mientras que antes de la crisis de 2001 se mantenía por encima del 70%.

Para los analistas, estos antecedentes muestran que aún existe margen para una mayor profundización del sistema financiero y una expansión del crédito al sector privado en los próximos años.