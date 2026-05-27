Subieron las tasas de billeteras virtuales y bancos: cuáles ofrecen mejor rendimiento

Las principales billeteras virtuales y entidades bancarias de la Argentina actualizaron durante mayo sus tasas de interés para cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y plazos fijos. El registro surge en un escenario marcado por la fuerte competencia para atraer ahorros en pesos.

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Las aplicaciones financieras continúan ajustando los rendimientos diarios con el objetivo de captar usuarios que priorizan la liquidez inmediata y la posibilidad de obtener ganancias sin inmovilizar el dinero. En ese contexto, las cuentas remuneradas y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Money Market se consolidan como las herramientas más utilizadas para administrar saldos disponibles.

Entre las plataformas digitales, Ualá aparece como la opción con la tasa más alta en cuentas remuneradas, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 26% . Detrás se ubican otras aplicaciones y fondos financieros:

Más abajo aparecen plataformas como IEB+ , Balanz , Claro Pay , Lemon Cash , Santander Super Ahorro , Fiwind , N1U , Astropay y LB Finanzas , con tasas que oscilan entre el 17% y el 15% .

Una de las ventajas más valoradas por los usuarios es que estas herramientas permiten disponer del dinero prácticamente en cualquier momento, a diferencia de los plazos fijos tradicionales, donde los fondos quedan inmovilizados por al menos 30 días.

Los jóvenes son quienes más usan las billeteras virtuales Ualá lidera las cuentas remuneradas y Banco Provincia encabeza los plazos fijos.

Cómo quedaron los plazos fijos bancarios

En el segmento de los plazos fijos online, los bancos también ajustaron sus tasas para depósitos a 30 días.

Según el relevamiento, Banco Provincia lidera entre las entidades tradicionales con una tasa del 19,50% TNA. Luego aparecen:

BBVA: 18,75%

18,75% Banco Galicia: 18,25%

18,25% Banco Macro: 18%

18% Banco Nación: 17,5%

17,5% ICBC, Banco Credicoop, Banco Ciudad, Banco Patagonia y Santander: entre el 17,5% y el 15%.

La dinámica del mercado muestra que muchos ahorristas combinan distintas herramientas financieras para equilibrar rendimiento y disponibilidad inmediata del dinero.

La competencia entre fintech y bancos

El crecimiento de las billeteras virtuales continúa modificando el sistema financiero argentino. Las fintech buscan captar depósitos mediante rendimientos más competitivos y mecanismos automáticos de inversión en fondos Money Market o de renta mixta.

En paralelo, los bancos tradicionales intentan sostener su participación ofreciendo mejoras en las tasas de plazos fijos y otros instrumentos de ahorro. En medio de un contexto económico todavía marcado por la inflación y la volatilidad, la comparación de tasas y condiciones se volvió un factor central para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus pesos sin resignar liquidez.