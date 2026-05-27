El comercio electrónico crece, pero no compensa la caída del consumo: estrategias de las empresas para vender

El consumo en baja es una constante desde hace más de un año, fiel reflejo de la caída de ingresos y poder adquisitivo de los salarios. En contraposición, el comercio electrónico crece, pero con volúmenes que aún son bajos. Con datos recientes como la baja en el empleo formal y el aumento en la cantidad de personas que buscan un segundo o tercer trabajo; las ventas minoristas cayeron en abril 3,2%.

El dato de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se suma a un estudio realizado por la consultora Focus Market que relevó que más de un tercio de los hogares no solo cubrió sus gastos sino que logró ahorrar algo. En el otro extremo, casi uno de cada tres declaró que no llegó a fin de mes. Entre ambos extremos, el grupo del medio — los que "llegaron justo" — es pequeño.

Mientras las pymes están en alerta y han solicitado acciones por parte del Gobierno con relación a las ejecuciones tributarias y planes de pago, muchos destacan el importante aumento de las ventas online . Aunque se trata de una realidad, referentes del sector destacaron que este incremento no alcanza para compensar las caídas restantes y que el cierre de persianas es una muestra de ello.

El comercio online ha dado saltos importantes con relación a su crecimiento y distribución. El celular, las billeteras virtuales y la mejora en la logística de entrega son factores clave para el cada vez mayor uso de esta herramienta. Es por eso que casi no hay comercios que hoy no estén subidos a este sistema como una herramienta complementaria de trabajo. En este combo también juega fuerte la apertura de importaciones.

Los más chicos, por otro lado, también lo utilizan como único medio de venta. Una opción que se ve mucho en el sector gastronómico con locales que solo funcionan con las aplicaciones de pedidos. Incluso, debido a la crisis, muchos negocios que tenían mesas decidieron achicarse y quedarse solo con la venta online. “Muchos cierres de comercios tienen que ver con los costos y se van a un garaje para vender por internet”, señaló Adrián Alín, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Mendoza (Cecitys).

Baja participación en el total de ventas

La mayor parte de los negocios que venden por internet no solo tiene que ver con la necesidad o la posibilidad de sumar público en sus ventas sino con las tendencias de esta modalidad. En palabras del presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Santiago Laugero, los comerciantes apuestan fuerte a estas nuevas formas de consumo debido a que vienen en alza.

Sin embargo, sumó el referente, se trata de un número que si bien no es marginal, no alcanza a compensar de ninguna manera la caída generalizada del consumo. “Los comercios son la cara visible de una situación que viene desde hace tiempo y que tiene que ver con ingresos en baja y recortes en otras actividades productiva que tal vez se ven menos”, detalló Laugero. El presidente de la FEM agregó que se trata de un círculo que se ve desde hace tiempo y que preocupa cada vez más.

Un estudio publicado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y realizada por la consultora Kantar dimensiona el impacto real que hoy tiene el comercio digital dentro de las ventas totales formales dentro del país. Aunque la participación de las ventas online depende del rubro, la que mayor tuvo en 2025 fue 19% del total y es el de Pasajes y Turismo. Le siguen: Alimentos, Bebidas y Artículos de limpieza con el 18%. Aquí se benefician los negocios chicos ya que según la encuesta de supermercado del Indec la venta online en estas superficies es solo el 3,22% del total de facturación de estas grandes superficies.

En el resto de los rubros relevados por la CACE la proporción de ventas online en 2025 fue la siguiente: Equipos de audio, imagen, consolas: 12%, Artículos para el hogar 11% y de ahí pasa al 8% para los electrodomésticos (línea blanca y marrón) y el rubro deportivo. Otros rubros: rubros 7%, Indumentaria no deportiva y Accesorios para autos y motos 4%. El resto de los rubros (perfumería y cosmética, herramientas de construcción y rubro infantiles) poseen una participación de entre el 3% y el 2%.

El economista del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFI), Nicolás Aroma, expresó que el comercio electrónico no compensa la caída del consumo generalizada. En el combo, agregó, hay que sumar que buena parte de estas ventas se las llevan algunas páginas del exterior y en donde juega fuerte la apertura de importaciones con ingreso de mercadería de otros países.

Modalidad en alza

El estudio de Kantar mostró en 2025 un crecimiento en la facturación del 55% en comparación con el 2024. Con una inflación de 31,5% de inflación la mejora rondó el 20% real y superó los 34 billones de pesos. El año pasado, 6 de cada 10 personas encuestadas realizaron compras online al menos una vez al mes. “La frecuencia mensual pierde protagonismo frente a hábitos más intensos como adquisiciones semanales o quincenales”, se detalló.

En Argentina el comercio electrónico creció un 79% durante 2020. - Imagen ilustrativa

En línea con la mirada de Aroma, el trabajo destacó que la compra en el exterior crece significativamente en comparación con 2024, especialmente para compradores regulares y cotidianos de estratos socioeconómicos altos. Temu, Mercado Libre y Shein son los principales impulsores. Hacia adelante, el trabajo proyecta un crecimiento cercano al 70% de las compras digitales para 2030.

Es por este motivo que la mayoría de los comerciantes de Mendoza buscan ponerse a tono con los nuevos tiempos. Aunque no hay gastos de alquiler o servicios, vender a través de internet requiere de otras inversiones y conocimientos. Publicitar en redes, hacer acuerdos con las billeteras virtuales, reels, posteos, logística y un mundo nuevo del que no es posible quedarse afuera.

“Todo eso suma siempre que haya consumo porque si no la torta es cada vez más chica e igual te quedás afuera”, comentó Gabriel que vende indumentaria de diseño. Su fuerte siempre fue la venta por internet a distintas partes del país, pero igual posee un show room y un espacio para que los clientes puedan ver la ropa de cerca. Para ello, al igual que otros colegas, realiza encuentros, sorteos o pequeños eventos que generen movimiento real en el local y virtual a través de las redes.