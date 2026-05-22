La Bolsa de Comercio de Mendoza vuelve a poner en funcionamiento el mercado de capitales en la provincia

En enero de 2024, se conoció que un grupo de empresarios se retiraba de la Bolsa de Comercio de Mendoza . El cambio de conducción también trajo nuevos proyectos y la meta de recuperar el espíritu con el que nació la entidad: acompañar y promover el crecimiento de la economía mendocina .

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En un par de meses, explica el director de la BCM, Santiago Pérez Araujo , abrirá, en el edificio del ex Banco Hipotecario (Sarmiento y España), una sede donde volverá a funcionar el mercado de capitales en la provincia . También tienen previsto inaugurar un espacio similar en CABA , ya que apuntan a trabajar no sólo en Mendoza, sino en la región.

El directivo comentó que el reciente cambio de gestión, bajo la presidencia de Luis Romano , apuntó a fortalecer la actividad de la entidad privada. “Es un nuevo impulso, pero nada se podría haber hecho sin el trabajo de las generaciones anteriores, sin la institucionalidad de los visionarios que la construyeron, de los que la hicieron transitar exitosamente y los que la pudieron sostener. Todos tienen su mérito”, resaltó.

—A la institución le hacía falta capitalización en sistemas para poder prestar mejor el servicio de recaudación. Se trajo un equipo de sistemas realmente sobresaliente y, en muy poco tiempo, la entidad se puso a tono con cualquier empresa de primera línea de la Argentina que recauda electrónicamente impuestos y servicios. Hoy, nuestro sistema contable funciona con inteligencia artificial responsiva.

Se está avanzando también hacia el mercado. Se alquiló, y se va a inaugurar en dos meses, enfrente, en el que era el local del Banco Hipotecario, un espacio que va a prestar el servicio de financiamiento a pymes y de captación de inversiones.

—Hasta ahora, la Bolsa funciona más como un ente de recaudación que de financiamiento y de inversión…

—Claro, desde 2012 se perdió el mercado de capitales y es a lo que queremos volver. Cuando funcionaba, había un ecosistema: el mercado estaba en planta baja, con el recinto y la rueda, y había una caja de valores, que era la entidad donde se depositaban los instrumentos que se transaban de manera bursátil, en el subsuelo.

Había calificadoras de riesgo en las distintas oficinas; los agentes de bolsa, los abogados especialistas en asesorar emisiones, los impositivos. Se armaban negocios en los pasillos. Se está haciendo un esfuerzo para volver a eso y trascender las fronteras de la provincia.

De hecho, hay un local que se inaugura en CABA pronto, en Corrientes, casi San Martín, en la “city”, porque, obviamente, pertenecemos al sector financiero. Pero la central va a estar acá.

Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza. Foto: Ramiro Gomez

Financiamiento y captación de inversiones

—¿Y van a enfocarse en el financiamiento a pymes?

—Sí, el financiamiento va orientado no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, al sector pyme, del cual tenemos muchísimo conocimiento. La Bolsa recaudó impuestos y servicios por más de 30 años y tiene antecedentes de cumplimiento y mucho vínculo con las distintas instituciones, las diferentes cámaras. Estamos en todos los oasis. En febrero inauguramos una sede en Malargüe, que era una deuda de larga data, y en mayo del año pasado, en Tunuyán.

—¿Y qué diferencial va a encontrar un empresario pyme en esta propuesta?

—Más que nada, desde el punto de vista de la prestación del servicio, de un traje a medida en relación con el financiamiento de la pyme. Porque claramente no está fácil, pero, por un lado, financiamos a la pyme y, por otro, nos sentamos en la misma mesa con los del sector. Y también con la principal institución de política exportadora, que es ProMendoza, con el Ministerio de la Producción y con Hacienda, que tenemos mucha relación.

—¿Qué otras actividades desarrollan hoy?

—La Bolsa es algo muy transversal. Por un lado, toma dinero del consumidor que paga y se lo rinde a un ente, pero en el medio se pueden prestar muchos servicios a los distintos sectores económicos de la provincia. Siempre tuvo la comisión de precios del vino, que son relevantes para el mercado. Eso se sigue haciendo.

—¿Se eliminó la tasa de estadística, como se había anunciado?

—No. Se anunció, pero no se eliminó. Sí se quitó la tasa de los contratos de hortalizas y frutas, pero la de estadística, no. De todos modos, el INV no la sigue exigiendo como prerrequisito de los contratos, pero la Bolsa sigue cobrando eso en la medida en que se sellen los contratos y sistematiza información que se entrega al Observatorio Vitivinícola Argentino, del que la Bolsa es parte. Es información clave para la vitivinicultura, que enfrenta una reconversión.

También queremos reforzar la institucionalidad de la Bolsa, con una participación más activa en ProMendoza. Por ejemplo, en las Vinexpo, estas ferias inversas de rondas de negocios, de importadores de vino, que ya hubo el año pasado y vuelve ahora en junio. Todo el sistema para que pudieran inscribirse las bodegas locales y los compradores del exterior se desarrolló en la BCM.

Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza 2

Aporte al desarrollo de la minería

—También participaron de Puente Andino (Andean Bridge)…

—Creemos que en el sector minero está la gran oportunidad, porque si la minería en la Argentina tiene el desarrollo esperado, claramente va a necesitar de servicios financieros que solo son proporcionados por el mercado de capitales. Hay parte que lo va a suplir la banca, pero son tan de largo plazo y de tanta escala que van a tener que ir al mercado, y nosotros estamos apostando muy seriamente a que el ecosistema se cree acá.

La minería se va a desarrollar a lo largo de la cordillera. Y el poder organizar esa prestación desde Mendoza creemos que es una buena apuesta y va a beneficiar a un montón de personas en la reconversión de la matriz productiva provincial.

—¿Planean crear algún instrumento para inversiones mineras?

—Sí, sobre todo para la cadena de valor del sector, de los proveedores. Porque el financiamiento del proyecto minero en sí excede al mercado de capitales local. También se va a implementar una comisión, como ya tenemos la del vino y la olivícola. Va a haber una de minería y otra de energía, para favorecer debates.

No es nuestra intención mirar desde el lateral de la cancha, sino involucrarnos en el juego con la intención de aportar. Porque, si bien la Bolsa es una empresa privada, tiene una función social importante.

—Hoy las pymes atraviesan un momento complejo, pero ustedes están proyectando crecimiento e inversiones en la provincia, ¿en qué se sustentan?

—La pregunta clave es el cuándo, que la tenemos todos. Pero, claramente, hay una base de valor y una capacidad ociosa de prestación, que pueden disparar un crecimiento económico. Faltan las condiciones, que hoy no están, y es un momento de transición en la Argentina. Pero creemos que esto va a resurgir y por eso es nuestra apuesta.

Sabrina Salvi, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación, y Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza Sabrina Salvi, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación, y Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza. Foto: Ramiro Gomez

Volver al pasado con la mirada al futuro

Pérez Araujo recuerda que la Bolsa es una institución que creó hace 83 años un grupo de reconocidos empresarios de Mendoza. Tenía un buen número de socios y vínculo con los distintos sectores de la actividad económica provincial. De hecho, es miembro fundador de la fundación ProMendoza e integra Mendoza Fiduciaría, junto con el ex Banco Regional de Cuyo (hoy Supervielle).

En los ’70, trajo el mercado de capitales a la provincia e incluso la Comunidad Económica Europea operaba con la Bolsa de Comercio de Mendoza. Sin embargo, una ley de 2012, la actividad financiera en Argentina se concentró en Buenos Aires (en BYMA, Bolsas y Mercados Argentinos) y en Rosario (por el puerto y los granos). El resto de los mercados del interior comenzó a apagarse. En ese momento, los directivos de la BCM la transformaron en un ente de recaudación de impuestos y servicios, lo que se convirtió en la actividad principal.

Pero hoy, se intenta recuperar ese protagonismo que tuvo la Bolsa en el acompañamiento a distintos sectores económicos y un punto de encuentro para el desarrollo de la provincia. Sabrina Salvi, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la institución, comentó que la semana próxima realizarán un evento junto con el CFI, con workshops. Y el 8 de junio, será sede del lanzamiento de Vinexpo Explorer, con el “estreno” de una pantalla de 9 por 5 metros en el salón de ruedas, para revalorizar ese espacio.