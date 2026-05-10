10 de mayo de 2026 - 13:18

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer un 3,2% interanual en abril: qué opinan los comerciantes

Así lo informó el nuevo relevamiento de la CAME, que también advirtió una caída en la comparación mensual. Cuáles fueron los rubros más afectados.

El revelamiento de la CAME advirtió otra caída de las ventas minoristas pyme.

El revelamiento de la CAME advirtió otra caída de las ventas minoristas pyme.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La venta minorista pyme registró una caída interanual del 3,2% en abril y profundizaron la tendencia negativa que atraviesa el sector. Además, en la comparación mensual desestacionalizada también hubo una baja del 1,3%, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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El relevamiento indicó que la actividad acumuló un retroceso del 3,5% durante el primer cuatrimestre del año. Entre los rubros más afectados aparecieron Bazar y decoración, con una caída del 12,3%, y Perfumería, que retrocedió un 7,2%.

De acuerdo con el informe, seis de los siete sectores relevados mostraron números negativos durante abril. Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción también tuvo un descenso del 4,2%. Farmacia fue el único sector que exhibió una variación positiva, con un avance del 6,1%.

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Otros datos: situación del comercio, inversiones y ventas online

En relación con la situación de los comercios, el 53,3% de los empresarios indicó que su condición se mantuvo estable respecto del año anterior, mientras que el 39,6% manifestó un deterioro y el resto reflejó una mejora.

El relevamiento también mostró que el 49% de los comerciantes consideró que la situación se mantendrá sin cambios durante los próximos 12 meses, mientras que el 37,2% aguardó una mejora y el 13,8% proyectó un empeoramiento.

En materia de inversiones, el 58,7% sostuvo que el contexto actual no resultó favorable para realizar desembolsos, frente a un 12,6% que sí lo consideró oportuno y un 28,7% que no definió una postura.

Por otra parte, las ventas online de los comercios con local físico crecieron 8% interanual y 0,7% en la medición mensual desestacionalizada, aunque ese desempeño no alcanzó para revertir la caída general de la actividad minorista.

“Se necesita normalizar los gastos fijos”, advierte la CAME

Desde CAME señalaron que el consumo se concentró en productos esenciales y de recambio estacional, en un escenario marcado por la búsqueda de financiación y descuentos. Además, remarcaron que el incremento de los costos operativos y de los servicios básicos afectó la rentabilidad de los establecimientos pyme.

El informe concluyó que la recuperación del sector dependerá de una mejora del ingreso real y de una normalización de los gastos fijos que enfrentan los comercios.

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