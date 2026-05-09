PSJ Cobre Mendocino participó en la feria "Minería, un mundo en movimiento"

PSJ Cobre Mendocino participó de la feria “Minería, un mundo en movimiento” , organizada en el marco del Día de la Minería , con una propuesta orientada a acercar el Proyecto a la comunidad y compartir experiencias vinculadas al desarrollo local, la formación y el fortalecimiento de la cadena de valor en el territorio.

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Durante la jornada, PSJ estuvo presente con un stand informativo y una experiencia de realidad virtual que permitió a los asistentes recorrer de manera inmersiva el futuro Proyecto, conocer sus principales características y acceder a información directa brindada por el equipo de la empresa.

La feria contó con la participación de estudiantes de diversas escuelas de la provincia , que pudieron interiorizarse sobre el desarrollo minero de Mendoza y sobre el funcionamiento previsto de PSJ Cobre Mendocino a través de una propuesta pensada para acercar contenidos técnicos de forma didáctica y accesible.

En ese marco, Valentina Cassino , gerenta de Relacionamiento y Comunicación de PSJ Cobre Mendocino, participó del conversatorio sobre desarrollo de proveedores en territorio, junto a integrantes de Pazandino Hilos de Montaña y proveedores gastronómicos de Uspallata.

Valentina Cassino - Jimena Latorre Valentina Cassino junto a la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre PSJ

El espacio permitió poner en común experiencias concretas sobre el acompañamiento a emprendedores, la generación de capacidades locales y las oportunidades que se abren para la comunidad a partir del fortalecimiento de la actividad económica en la región.

Durante su intervención, Cassino señaló que el desafío no pasa únicamente por producir cobre, sino también por generar capacidades, proveedores, empleo, formación y oportunidades sostenibles en el tiempo. En esa línea, remarcó que los programas que impulsa la empresa apuntan a fortalecer capacidades locales desde etapas tempranas, con una mirada que trascienda al Proyecto y deje herramientas instaladas en la comunidad para que pueda prepararse, participar y crecer.

Durante el conversatorio, Erica y Emilio, proveedores gastronómicos de Uspallata, compartieron su experiencia como actores locales que ya forman parte de este proceso. Ambos destacaron el movimiento económico que comienza a generarse en la localidad, incluso a partir de la compra de insumos y servicios dentro del propio pueblo, y señalaron que ese efecto puede ampliarse a medida que crezca la actividad. También valoraron el acompañamiento recibido por parte de la empresa y alentaron a otros emprendedores y comerciantes de Uspallata a involucrarse, perseverar y prepararse para nuevas oportunidades.

Desde Pazandino Hilos de Montaña, Claudia y Beatriz pusieron en valor el impacto que la minería puede tener en Uspallata como impulso para la economía local y la matriz productiva del pueblo. Ambas destacaron también la importancia de aprovechar las capacitaciones y cursos que hoy se brindan en la comunidad, no solo por su utilidad inmediata, sino porque dejan conocimientos y herramientas que fortalecen la formación y las oportunidades a futuro.

La participación en este tipo de espacios forma parte del trabajo que PSJ Cobre Mendocino viene desarrollando para acompañar el fortalecimiento del entramado productivo local, promover el desarrollo de proveedores y seguir generando instancias de vinculación directa entre el Proyecto, la comunidad y los actores económicos de Uspallata y Mendoza.