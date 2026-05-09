Carlos Dávila asume como presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán y busca expandir la matriz productiva

La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán designó al contador Carlos Francisco Dávila como presidente de la entidad para los próximos dos años. Docente y productor de tercera generación, Dávila venía ejerciendo la conducción interina de la institución tras el accidente que imposibilitó la continuidad de Juan Roth.

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A través de la innovación y el análisis de datos, la gestión de Dávila busca potenciar la competitividad de sectores clave como la vitivinicultura y los frutos secos , integrando a referentes del entramado económico del departamento.

La nueva Comisión Directiva se destaca por una fuerte presencia de jóvenes empresarios vinculados al comercio, la industria, los servicios y el turismo , consolidando una etapa de renovación y continuidad institucional.

“Ese ha sido el espíritu de las últimas gestiones: no pensar solo en el presente, sino también en la innovación que aportan los nuevos actores, muchos de ellos provenientes de empresas familiares. Esto nos permite consolidar una visión clara y compartida sobre el futuro del Valle de Uco a largo plazo”, señaló Dávila.

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Ejes de gestión: agroindustria y turismo

La hoja de ruta para los próximos dos años combinará la atención de las urgencias coyunturales con una mirada estratégica sobre el modelo productivo del Valle de Uco, centrada en la revalorización agrícola, el desarrollo de montaña y el desafío demográfico.

“El objetivo es repensar el modelo agroindustrial aprovechando la competitividad de sectores como la vitivinicultura, el durazno, el ajo, el tomate y los frutos secos. Especialmente, entendemos que hay que volver a poner en valor el cultivo de la manzana”, afirmó.

En paralelo, la gestión buscará potenciar el turismo de montaña. Según datos del Emetur, más del 50% de los turistas eligen Mendoza atraídos por sus paisajes de altura, un dato que refuerza la necesidad de avanzar en infraestructura y desarrollo turístico en la región. La propuesta incluye fortalecer el enoturismo, la huella turística hacia Chile y el potencial de parques de nieve y centros de esquí.

El nuevo presidente también planteó una señal de alerta sobre la sustentabilidad del desarrollo regional: “La población crece más rápido que la economía, lo que representa un riesgo de empobrecimiento en términos de producto bruto geográfico por habitante si no consolidamos nuestra matriz productiva”.

De cara a las próximas vacaciones de invierno, la gestión de Dávila ya diseña un abordaje sectorial para elevar la competitividad del destino. El objetivo es integrar el potencial de Tunuyán, Tupungato y San Carlos en un bloque sólido que impulse el crecimiento de todo el Valle de Uco.