Reforma tributaria, energía y minería: los planteos de la Cámara de Comercio de Alvear en Fiesta de la Ganadería

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicio s de General Alvear, Germán Herrada , encabezó el discurso oficial durante el almuerzo de la 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, donde planteó una serie de reclamos y pedidos dirigidos tanto al Gobierno nacional como al Ejecutivo provincial.

Cornejo en la Fiesta de la Ganadería: estos son los anuncios sobre crédito, energía e infraestructura

En su intervención, Herrada destacó la presencia de representantes de cámaras empresariales de distintos puntos de Mendoza, entidades agropecuarias y funcionarios provinciales y municipales.

Además, agradeció el acompañamiento de productores, empresarios, trabajadores, turistas y voluntarios que participaron de la organización del evento.

El dirigente sostuvo que el discurso debía estar atravesado por “el realismo” frente a la situación económica actual y aseguró que quienes producen e invierten “saben perfectamente cuál es la situación que atraviesan”.

En ese marco, reclamó avanzar en una reforma impositiva integral y cuestionó la complejidad del sistema tributario argentino.

WhatsApp Image 2026-05-09 at 15.02.43 El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear, Germán Herrada.

Reclamos por impuestos, financiamiento y tarifas

Uno de los principales planteos estuvo vinculado con el impuesto a los Ingresos Brutos, al que definió como “el impuesto más perverso”, por su impacto sobre toda la cadena productiva y los consumidores.

En ese sentido, pidió construir una reforma tributaria provincial en conjunto entre el Gobierno y el sector privado.

Herrada también hizo referencia a la eliminación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. Si bien reconoció que la herramienta debía ser más eficiente, sostuvo que desde la Cámara nunca acompañaron su eliminación.

Además, cuestionó las condiciones de acceso a las actuales líneas de crédito subsidiadas, al considerar que los requisitos son difíciles de cumplir para pymes y pequeños productores.

En relación con la situación energética del sur provincial, el dirigente valoró los anuncios realizados por el gobernador Alfredo Cornejo sobre la línea de alta tensión San Rafael-General Alvear, aunque pidió avanzar concretamente con la licitación y ejecución de la obra.

También cuestionó las tarifas eléctricas de Mendoza, señalando que afectan la competitividad de empresas y el presupuesto de las familias.

Además, reclamó cambios en el sistema de contratación de potencia eléctrica para las empresas y planteó la necesidad de implementar un nuevo esquema de facturación acorde a los ciclos productivos.

El pedido para reactivar la lucha antigranizo y mejorar los caminos rurales

Otro de los temas centrales fue la lucha antigranizo. El titular de la Cámara defendió la continuidad del sistema y solicitó que vuelva a ser una política de Estado sostenida por el Gobierno provincial. Según expresó, el sistema no solo protege al sector agrícola, sino también al turismo, el comercio y a las familias del sur mendocino.

En materia ganadera, destacó la importancia de mantener y fortalecer la Ley 7074, vinculada al engorde de ganado en Mendoza, y celebró el avance legislativo del proyecto de Ley de Destete Precoz. También reclamó mejoras en la infraestructura vial y cuestionó el estado de los caminos rurales y productivos.

En ese contexto, volvió a insistir con el pedido de avanzar en el proyecto ejecutivo de la Ruta Nacional 188, corredor que conecta General Alvear, San Rafael y Malargüe y que vincula el océano Atlántico con el Pacífico a través del Paso Pehuenche.

WhatsApp Image 2026-05-09 at 15.02.42 El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear, Germán Herrada.

Energía, agua y minería

Respecto al recurso hídrico, Herrada señaló la necesidad de desarrollar obras que permitan incrementar la disponibilidad de agua para riego. Entre las alternativas mencionó perforaciones y el histórico proyecto de trasvase del Río Grande al Atuel.

Durante el discurso también se mencionó el proyecto del Acueducto El Tigre-Bowen, una obra que, según explicó, permitiría garantizar el abastecimiento de agua potable para General Alvear y San Rafael durante los próximos 50 años.

En materia minera, Herrada aseguró que la Cámara no se opone a ninguna actividad económica, aunque remarcó la necesidad de que la minería deje mayores regalías para Mendoza, priorice la mano de obra local y aplique el compre mendocino. También pidió controles estrictos y afirmó que “el agua hay que cuidarla”.

Finalmente, el dirigente valoró algunas obras recientemente concretadas o próximas a finalizar, entre ellas la reconstrucción de las rutas provinciales 171 y 153 y el gasoducto para el sur provincial. En este último caso, destacó el rol de los exintendentes Emir y Omar Félix en el impulso de la obra.