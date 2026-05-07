Marcos Calvente fue nombrado presidente del Cluster de Proveedores de minería y energía de Cuyo

En San Juan , el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , fue presentado como nuevo presidente del Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo , un espacio que reúne al sector público, privado y académico con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas regionales frente al crecimiento de estas industrias.

Santilli en la Expo San Juan Minera: "Es clave el desarrollo de infraestructura para la producción"

Durante su participación en San Juan, Calvente explicó que el objetivo del cluster es “unir fuerzas para que sectores productivos como la minería y la energía terminen traduciéndose en trabajo para nuestra gente”.

En ese sentido, sostuvo que el gran desafío pasa por preparar a las empresas mendocinas para responder a las exigencias de la nueva matriz productiva. “Esa capacidad de respuesta que les va a pedir la minería y que les pide la energía necesita dos condiciones básicas: escala y confiabilidad”, afirmó.

El jefe comunal explicó a Los Andes , que el cluster busca precisamente generar esas condiciones para las pymes locales, articulando esfuerzos entre distintos actores. Según detalló, el espacio está integrado por el Gobierno provincial, municipios como Guaymallén , la academia —con participación de la — y cámaras empresariales vinculadas a sectores con potencial de desarrollo en minería y energía.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, el nuevo presidente del Clúster de Proveedores para la minería y energía de Cuyo.

“Hay una hoja de ruta definida para que estos sectores de la nueva matriz productiva y económica de la provincia terminen traduciéndose en trabajo y desarrollo económico para nuestras familias”, indicó.

En ese marco, explicó que la presencia mendocina en San Juan apunta a posicionar la oferta local frente al crecimiento de la actividad minera en la región. “Venimos a ofrecer todo nuestro potencial y nuestra capacidad productiva a todos los negocios que están en desarrollo y que están en vías de desarrollo en esta provincia y en toda la Argentina”, aseguró.

Infraestructura y logística

Durante la entrevista, Calvente también vinculó el desarrollo de infraestructura con el crecimiento de sectores estratégicos como la minería y la energía. Allí destacó especialmente la obra sobre el Acceso Este en Guaymallén, una intervención que, según explicó, tendrá impacto no solo urbano sino también logístico.

El intendente recordó que actualmente circulan unos 220.000 vehículos diarios por esa vía y afirmó que históricamente funcionó “como una muralla” que dividió al departamento entre el norte y el sur, generando un crecimiento desigual.

Sin embargo, remarcó que el proyecto tiene además una dimensión económica vinculada al perfil industrial del departamento. “Va a mejorar las condiciones de todos los sectores aledaños al Acceso Este desde el punto de vista comercial y logístico”, afirmó.

Para Calvente, la logística y la metalmecánica son actividades clave para el desarrollo de la minería y la energía. “Son industrias madres de estos sectores”, sostuvo.

En esa línea, anticipó que los terrenos y emprendimientos ubicados sobre los 12 kilómetros de extensión del Acceso Este se verán beneficiados por las futuras obras previstas en la zona.