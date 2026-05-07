7 de mayo de 2026 - 14:02

Santilli en la Expo San Juan Minera: "Es clave el desarrollo de infraestructura para la producción"

El ministro del Interior Diego Santilli habló con Los Andes antes de participar de la Expo San Juan Minera y puso de relevancia la importancia de las rutas.

Diego Santilli dialogó con Los Andes sobre la importancia de la infraestructura para la minería.

Diego Santilli dialogó con Los Andes sobre la importancia de la infraestructura para la minería.

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Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Enviado especial. El ministro del Interior Diego Santilli desembarcó en la provincia vecina para participar de las actividades de la "Expo San Juan Minera 2026" y otras actividades oficiales. Entre ellas, el llamado a licitación para la ejecución de la primera Zona de Control Unificado de Cuyo, que se desarrolló en las instalaciones de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE).

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Santilli se encontró allí con el gobernador anfitrión, Marcelo Orrego; y el mendocino Alfredo Cornejo. Consultado por Los Andes acerca del potencial de la minería, Santilli expresó: "Para el gobierno nacional, para el presidente Milei y para la República Argentina es muy importante", expresó, y detalló que la comitiva nacional incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques.

"Para nosotros (la minería) es uno de los motores centrales de la Argentina, como lo es el campo, su agroindustria, el petróleo, el gas y la industria del conocimiento. En este caso, Argentina tiene un potencial enorme" recalcó en este sentido.

El ministro Santilli mencionó también una serie de acuerdos en materia de rutas con el gobierno de San Juan y dejó para otro momento los que tienen que ver con Mendoza, que espera particularmente la reactivación de obras nacionales en la doble vía de la ruta 40, del lado mendocino.

"El proceso de desarrollo de infraestructura necesaria para la producción argentina es clave y lo estamos haciendo bajo el modelo que el presidente Milei establece. Entonces, nosotros ayudamos en el financiamiento de la provincia para que la provincia pueda concesionar y generar esas obras necesarias para poder sacar toda la producción", expresó.

Y aclaró: "Lo que hablamos, lo hablamos con San Juan. Después, con Mendoza tenemos otra parte de diálogo que lo trabajamos con el gobernador de Mendoza".

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