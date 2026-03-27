Santilli dijo que Mendoza es "el lugar que menos reclamos" presenta a la Nación y habló de la Ley de Glaciares

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , arribó a Mendoza este viernes para participar del encuentro Insurance Week que anualmente organiza la industria aseguradora. En el evento defendió las reformas del gobierno de Javier Milei y se refirió a los cambios de la Ley de Glaciares , en debate en el Congreso. Además, aseguró que Mendoza "es el lugar que menos reclamos" le hace a la Nación.

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A comparación de visitas anteriores, el paso de Santilli casi pasa desapercibido porque el gobierno provincial no anunció agenda compartida entre él y Alfredo Cornejo. De hecho, el funcionario estuvo acompañado en el hotel Hyatt por el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad , y el diputado nacional Lisandro Nieri.

Al momento de exponer, a primera hora de este viernes, Santilli hizo un repaso de la gestión Milei al señalar que “desde el primer mes hubo superávit en el Tesoro y al sexto mes en el Banco Central”.

“Hoy llevamos dos años creciendo, de manera dispar, es cierto, pero con 11 de los 15 sectores de la economía en expansión . Todavía falta en la industria manufacturera y en el consumo mayorista, pero el camino del desarrollo ya empezó”, analizó.

Luego defendió a Milei como “el presidente más reformista de la historia, no solo por el DNU 70 o la Ley de Bases, sino por la seguidilla de reformas que se están impulsando” .

Entonces, se refirió puntualmente a la reforma de la Ley de Glaciares, que tiene media sanción del Senado y se encuentra en debate de comisiones de Diputados.

“Hoy está en discusión la mal llamada Ley de Glaciares. Digo mal llamada porque nadie tiene intención de tocar un glaciar. Todos queremos preservarlos, pero también necesitamos una ley que permita el desarrollo”, defendió Santilli.

Y sostuvo: “Lo que buscamos es devolver las facultades a las provincias, respetando la Constitución, para que sean ellas las que definan cómo avanzar, cuidando los recursos y generando crecimiento”.

Santilli destaca a Mendoza como un “ejemplo” nacional

El ministro aseguró que hoy se observan “provincias que empiezan a crecer con fuerza” y enumeró a Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy y Catamarca.

“También otras como Chubut o Santa Cruz, que comienzan a despertarse. Es una Argentina que deja de ser AMBA-céntrica para volverse verdaderamente federal”, apuntó.

“Los números no son relato. Hay récord de exportaciones, de inversión, de ventas de maquinaria agrícola, de crédito y de producción. En minería, por ejemplo, pasamos de 4.000 a 6.000 millones de dólares en un año”, agregó el funcionario de Milei.

Y agregó: “Estamos cerca de cruzar hacia una Argentina que crezca durante 20 o 30 años de manera ininterrumpida, sobre bases sólidas, con industrias que se reconvierten y provincias que se desarrollan por sí mismas”.

Entonces se refirió puntualmente a nuestra provincia: “Siempre digo que Mendoza es un ejemplo, es la provincia donde menos reclamos recibo. Es una provincia con políticas de Estado sostenidas en el tiempo”.

“También vemos casos como San Juan, donde el desarrollo minero es una política de Estado apoyada por todos los partidos. Ese es el camino que debemos seguir”, señaló.

La reforma laboral y la reducción de impuestos

Luego, el ministro del Interior se refirió a la situación del empleo en Argentina y sostuvo que de “más de 23 millones de argentinos en edad de trabajar, solo 6 millones están en el sector privado formal y 3 millones en el sector público”

De los 14 millones restantes, “sacando autónomos y monotributistas, el resto están en la informalidad. Ese es uno de los grandes desafíos de la modernización laboral”, señaló.

Además, planteó la reducción impositiva: “Argentina hoy tiene 148 impuestos, una presión fiscal inaceptable. El gobierno anterior creó o aumentó 33 impuestos, mientras que este gobierno redujo 20. Falta mucho, estamos lejos del objetivo, pero la dirección es clara”.

“Quiero decirles que sabemos del esfuerzo que han hecho. No ha sido fácil, pero estamos cerca de cruzar a la otra orilla. El presidente no va a claudicar en este camino. Vamos a sostener el equilibrio fiscal, seguir bajando impuestos y avanzar en un modelo de desarrollo”, completó Santilli .