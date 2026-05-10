"Soberbia" y "arrogancia": el PRO publicó un duro manifiesto y tomó distancia de La Libertad Avanza

El PRO publicó un duro documento contra el Gobierno de Javier Milei, en el que tomó distancia de La Libertad Avanza (LLA) y cuestionó la actitud del oficialismo al acusarlo de actuar con “ soberbia ” y “ arrogancia ”.

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El texto, difundido en redes sociales bajo el título “Manifiesto próximo paso” , también criticó que desde el Gobierno se le pidan “ sacrificios ” a la ciudadanía que sus propios dirigentes “no están dispuestos a hacer” .

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T

“ Acompañar el cambio no es aplaudir todo . Mucho menos aplaudir lo que está mal”, expresó el partido presidido por Mauricio Macri. El documento sostuvo además que “apoyar el cambio es decir lo que falta” y reclamar “lo que se prometió y todavía no llegó” , al considerar que esa postura representa una “lealtad verdadera”.

Las críticas llaman la atención porque el PRO acompañó gran parte de las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso y, además, compartió acuerdos electorales con La Libertad Avanza en varios distritos durante las últimas elecciones nacionales.

En otro tramo del comunicado, el partido reconoció que en Argentina “algunas cosas empezaron a cambiar”, aunque aclaró que “empezar no es llegar”. Además, remarcó que existe una diferencia entre la mejora de los indicadores económicos y el impacto concreto en la vida cotidiana de la población.

“Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta”, señaló el texto difundido por el espacio macrista.

Javier Milei y Mauricio Macri. Javier Milei y Mauricio Macri. (foto archivo)

Las críticas por “soberbia” y el trasfondo político

Uno de los párrafos más duros del documento apuntó directamente contra quienes, según el PRO, obstaculizan el proceso de cambio desde el propio oficialismo.

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, sostuvo el comunicado.

Si bien el escrito no menciona nombres propios, la publicación apareció en medio de la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y recientemente ratificado en el cargo por Milei.

En paralelo, el diputado nacional Fernando de Andreis, dirigente cercano a Macri, cuestionó públicamente a Patricia Bullrich por sus cambios de espacio político y advirtió sobre el impacto que eso genera en la política argentina.

“Que el cambio cambie tu vida”

Hacia el final de su comunicado, el PRO buscó enviar un mensaje dirigido a la ciudadanía y planteó cuáles deberían ser las prioridades de la próxima etapa política.

“El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida”, expresó el documento, que también reclamó “más rutas, más hospitales y mejor educación”, además de sostener la necesidad de “cuidar lo que ya se logró y hacer lo que falta”.