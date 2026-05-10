Caso Andis: el Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4.239% en compras ortopédicas

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina detectó presuntos sobreprecios millonarios en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El registro surge en el marco de una investigación que esta semana tendrá nuevas declaraciones de empresarios vinculados al sector.

Javier Milei respaldó a Patricia Bullrich en medio de la tensión interna por Manuel Adorni

Según el informe oficial, hubo diferencias de hasta 4.239% entre los valores abonados por el Estado y los precios de mercado en productos como andadores, sillas de ruedas y prótesis .

Documento interno del Ministerio de Salud sobre presuntos sobreprecios en compras de Andis

Documento interno del Ministerio de Salud sobre presuntos sobreprecios en compras de Andis

El documento elaborado por la cartera conducida por Mario Lugones comparó las facturas emitidas al Estado con los precios de referencia del mercado y concluyó que las diferencias detectadas serían “ injustificables ”.

La investigación apunta a contrataciones vinculadas a prestaciones de alto costo dentro de la Andis y analiza si existió un esquema que favoreció a determinados proveedores del sector ortopédico.

En este contexto, desde el lunes 11 comenzarán nuevas indagatorias judiciales. Uno de los primeros citados será Osmar Caballi, contador y exdirector general de la Andis durante parte de la gestión de Alberto Fernández.

Caballi también figura como uno de los principales socios de Farma Salud, empresa que habría obtenido contrataciones cercanas a los $7.900 millones.

Autoridades del Ministerio de Salud señalan que esta compra tuvo un aparente "sobreprecio" de 4239% Autoridades del Ministerio de Salud señalan que esta compra tuvo un aparente "sobreprecio" de 4239%. La Nación

Las empresas y proveedores bajo investigación

Durante la semana también declararán integrantes de la familia Sagués, propietarios de la Ortopedia Sagués, firma señalada en los informes oficiales como una de las empresas beneficiadas por contrataciones bajo sospecha.

Uno de los ejemplos de referencia que consideró el Ministerio de Salud para comparar el precio facturado a Andis Uno de los ejemplos de referencia que consideró el Ministerio de Salud para comparar el precio facturado a Andis. captura / La Nación

Está previsto que Mariano Sagués y Christian Sagués comparezcan el martes 12, mientras que Vicente Sagués y Lucas Sagués lo harán el miércoles 13. La investigación también menciona a otras compañías proveedoras como MED-EL Latinoamérica S.R.L., Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma.

Uno de los casos que el Ministerio de Salud utilizó para comparar su precio con el facturado a Andis Uno de los casos que el Ministerio de Salud utilizó para comparar su precio con el facturado a Andis. captura La Nación

La causa judicial y el presunto sistema de contrataciones

La investigación está encabezada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. Según la hipótesis judicial, podría haberse montado un sistema de contrataciones paralelas para prestaciones de alto costo que habría favorecido a un grupo reducido de empresas proveedoras.

Factura emitida a Andis por la compra de una silla de ruedas Factura emitida a Andis por la compra de una silla de ruedas. La Nación

Además, esta semana también serán citados Humberto Maone y miembros de Ortopedia Bernat, entre ellos Javier, Fernando y Gustavo Bernat.