30 de abril de 2026 - 22:55

Caso Andis: el juez Ariel Lijo dispuso analizar los audios vinculados a Spagnuolo

La medida busca determinar la veracidad de las grabaciones en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El exfuncionario se negó a declarar hasta que se realice la pericia.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia federal dispuso la realización de peritajes sobre audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el marco de una investigación por un presunto sistema de sobornos dentro del organismo.

Leé además

Corrupción en ANDIS: Diego Spagnuolo se negó a declarar, pero dijo que está dando explicaciones.

Corrupción en ANDIS: Diego Spagnuolo se negó a declarar, pero dijo que está "dando explicaciones"

Por Redacción Política
Reabre la sala de periodistas en Casa Rosada.

El Gobierno reabre la sala de periodistas acreditados en Casa Rosada: habrá conferencia de Adorni

Por Redacción Política

La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo y quedó a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina, con el objetivo de determinar la autenticidad de las grabaciones.

En contraposición, el fiscal Franco Picardi consideró que las grabaciones son elementos accesorios y no constituyen una prueba central dentro de la acusación, que fue ampliada recientemente.

El exfuncionario ya había sido procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles, en una causa que investiga maniobras que habrían implicado movimientos por más de $75.000 dentro del organismo.

Una red bajo investigación

El expediente también abarca a otros imputados en una presunta red de compras irregulares de medicamentos de alto costo en connivencia con droguerías. Parte de las pruebas surgieron del análisis de dispositivos electrónicos y del sistema Siipfis, que habría sido manipulado por funcionarios y terceros sin cargo formal.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del juez Sebastián Casanello, quien procesó a varios implicados antes de que el expediente quedara bajo la órbita de Lijo.

Entre los principales señalados también figuran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian, apuntados como presuntos integrantes del esquema investigado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mercedes Llano asumió la presidencia del Partido Demócrata Nacional.

La mendocina Mercedes Llano asumió la presidencia del Partido Demócrata Nacional

Por Redacción Política
El gendarme Nahuel Gallo denunció en la Justicia las torturas sufridas en Venezuela

Nahuel Gallo declaró ante la Justicia y denunció torturas durante su detención en Venezuela

Por Redacción Política
La CGT marchó a la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

La CGT marchó a la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y llamó a ponerle un límite al Gobierno

Por Redacción Política
El exconcejal Diego Foco es esposo de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ). 

La Justicia condenó a una concejal de Santa Rosa por calumnias contra el marido de Flor Destéfanis

Por Martín Fernández Russo