Caso Andis: el juez Ariel Lijo dispuso analizar los audios vinculados a Spagnuolo

La Justicia federal dispuso la realización de peritajes sobre audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el marco de una investigación por un presunto sistema de sobornos dentro del organismo.

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La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo y quedó a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina, con el objetivo de determinar la autenticidad de las grabaciones .

Spagnuolo optó por no declarar durante la ampliación de su indagatoria . Según su entorno, mantendrá esa postura hasta que se conozcan los resultados de la pericia. La defensa sostiene que una eventual falsedad de los audios podría comprometer la validez de toda la causa.

En contraposición, el fiscal Franco Picardi consideró que las grabaciones son elementos accesorios y no constituyen una prueba central dentro de la acusación, que fue ampliada recientemente.

El exfuncionario ya había sido procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles , en una causa que investiga maniobras que habrían implicado movimientos por más de $75.000 dentro del organismo.

Una red bajo investigación

El expediente también abarca a otros imputados en una presunta red de compras irregulares de medicamentos de alto costo en connivencia con droguerías. Parte de las pruebas surgieron del análisis de dispositivos electrónicos y del sistema Siipfis, que habría sido manipulado por funcionarios y terceros sin cargo formal.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del juez Sebastián Casanello, quien procesó a varios implicados antes de que el expediente quedara bajo la órbita de Lijo.

Entre los principales señalados también figuran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian, apuntados como presuntos integrantes del esquema investigado.