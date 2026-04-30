El Gobierno reabre la sala de periodistas acreditados en Casa Rosada: habrá conferencia de Adorni

La medida había sido tomada tras la filmación de TN en los pasillos y la denuncia por presunto espionaje ilegal. Habrá ciertas restricciones.

La sala de prensa de la Casa Rosada volverá a estar habilitada este lunes para los periodistas acreditados, luego de permanecer cerrada durante una semana tras la polémica.

“Se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, informaron. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, el jefe de Gabinete Manuel Adorni brindará una conferencia, aunque aún no se definió si se permitirá hacer preguntas ni cómo será la dinámica.

Según se informó, el acceso estará permitido nuevamente, aunque con ciertas restricciones en el uso del espacio: habrá sectores habilitados para circular y otros que seguirán con limitaciones.

El capítulo de guerra con la prensa inició semanas atrás con puntuales comunicadores tras las supuestas notas pagadas por Rusia. Luego, la medida abarcó a todos los medios que tenían periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50, tal como denunciaron los trabajadores.