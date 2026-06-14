Metrotranvía: el Gobierno apuesta a inauguraciones parciales antes de terminar toda la obra en 2027

El gobierno de Alfredo Cornejo se prepara para comenzar a inaugurar por etapas la ampliación del Metrotranvía durante los próximos meses, en una de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en Mendoza y que, de cumplirse los plazos previstos, tendrá su conclusión definitiva en 2027, un año atravesado por la campaña de las elecciones generales.

La extensión del sistema ferroviario metropolitano avanza simultáneamente hacia el norte y hacia el sur del Gran Mendoza.

Por un lado, las nuevas vías llegarán hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Las Heras; mientras que por el otro se extenderán hasta las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, en Luján de Cuyo. Se trata de las denominadas etapas III y IV del proyecto, que permitirán prácticamente duplicar la longitud actual de la red.

Según reconocen en el Gobierno provincial, la estrategia apunta a comenzar a habilitar distintos sectores antes de que concluya la totalidad del proyecto.

El gobernador Alfredo Cornejo en los trabajos de ampliación y mejora del Metrotranvía

El gobernador Alfredo Cornejo en los trabajos de ampliación y mejora del Metrotranvía

"La obra tiene un plazo de finalización entre septiembre y octubre del año que viene . Vamos a tratar de tener inauguraciones parciales para que la obra tenga sentido. Venimos a muy buen ritmo de avances y si logramos terminar antes, mucho mejor", señalaron desde el Ejecutivo.

La intención oficial es que el último trimestre de 2026 marque el inicio de la puesta en funcionamiento progresiva de algunos tramos de la ampliación. De esa manera, nuevos sectores podrían incorporarse al sistema mientras continúan los trabajos en otros puntos de la red.

Actualmente continúan las tareas de tendido eléctrico, instalación de subestaciones transformadoras, montaje de sistemas de señalización y ejecución de distintos frentes de vía a lo largo del recorrido.

Buena parte de los trabajos más visibles vinculados con rieles y durmientes ya se encuentran avanzados, mientras que la atención está puesta ahora en los sistemas eléctricos y tecnológicos necesarios para la operación de las nuevas duplas.

La ampliación conectará de manera directa a Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Ciudad y Las Heras con el aeropuerto provincial, transformando a Mendoza en una de las pocas ciudades de América Latina con un servicio ferroviario urbano que llega hasta una terminal aérea.

Obras-Metrotranvía Obras de ampliación en el Metrotranvía. Prensa Gobierno de Mendoza

Un proyecto de más de $250.000 millones

La inversión prevista para las etapas III y IV asciende a $251.963 millones y comprende no sólo la construcción de nuevas vías, sino también estaciones, sistemas eléctricos, infraestructura complementaria y obras vinculadas a la operación futura del servicio.

Dentro de ese esquema también se desarrolla la instalación de los denominados paradores inteligentes de preembarque. Según la información oficial, el programa presenta un avance cercano al 90%, con 19 de los 25 paradores previstos ya finalizados y operativos. El objetivo es mejorar la experiencia de los usuarios, agilizar el ascenso a las duplas y reducir la evasión en el pago del boleto.

El proyecto comenzó formalmente en septiembre de 2023 y, si se cumplen las previsiones oficiales, llegará a su etapa final entre septiembre y octubre de 2027. El dato no es menor desde el punto de vista político.

La culminación de la ampliación coincidiría con el año en que Mendoza volverá a elegir gobernador, legisladores provinciales e intendentes, por lo que se tratará de una de las principales obras de infraestructura exhibidas por la gestión de Cornejo al cierre de su mandato.

Mientras la Provincia acelera los trabajos para adelantar la puesta en marcha de distintos sectores, en los últimos meses también surgió otro aspecto vinculado a la financiación del proyecto: la incorporación de recursos provenientes del Fondo del Resarcimiento por los perjuicios ocasionados a Mendoza por el régimen de promoción industrial.

Natalio Mema en los paradores del Metrotranvía El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Los US$ 100 millones del Fondo del Resarcimiento

A fines del año pasado, el Gobierno provincial firmó un convenio específico con la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) mediante el cual se asignaron hasta U$S 100 millones provenientes del fideicomiso que administra esos recursos. La medida quedó formalizada a través del Decreto 2785, publicado en diciembre de 2025.

La decisión llamó la atención porque hasta ese momento la ampliación del Metrotranvía era asociada principalmente a recursos provinciales y a futuras líneas de financiamiento internacional. Sin embargo, la obra pasó a integrar el listado de proyectos financiados con el Fondo del Resarcimiento, convirtiéndose en una de las inversiones más importantes dentro de esa cartera.

Los informes financieros muestran que, hasta marzo de este año, ya se habían pagado $21.611 millones vinculados a la obra con esos recursos y existían otros $36.891 millones adjudicados. En términos de ejecución financiera, eso representa aproximadamente el 59% del total imputado hasta ese momento.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el uso de esos recursos tiene un carácter transitorio y responde a la necesidad de sostener el ritmo de avance de la obra mientras continúan las negociaciones para obtener financiamiento internacional.

“Para no complicar el ritmo de obras y los recursos de rentas generales se respaldó de forma transitoria con el Fondo del Resarcimiento para garantizar su continuidad”, señalaron desde el Ejecutivo.

obra 2

La búsqueda de financiamiento internacional

La Provincia mantiene conversaciones con organismos multilaterales para conseguir una línea de crédito destinada al sistema. Entre ellos aparecen el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) como también con la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD).

“Es algo que se viene haciendo, tenemos la posibilidad de pedir el financiamiento y estamos en conversaciones con organismos para lograr un acuerdo conveniente”, explicaron desde el Gobierno.

La búsqueda de financiamiento externo cuenta además con respaldo legislativo. La Ley de Presupuesto 2026 autorizó al Ejecutivo a gestionar endeudamiento por hasta $140.000 millones destinado al Metrotranvía.

Según explican fuentes oficiales, esos recursos no sólo podrían aplicarse a las etapas III y IV actualmente en construcción, sino también a la preservación, renovación y mejora de las etapas I y II, que son las que hoy se encuentran en funcionamiento entre Panquehua y Gutiérrez.

Mientras avanzan esas conversaciones, la Provincia continúa apostando a acelerar los trabajos. El objetivo inmediato es que los primeros tramos comiencen a operar antes de fin de año.

El desafío de fondo será completar una obra que promete modificar el mapa de la movilidad metropolitana y que, al mismo tiempo, se perfila como una de las principales cartas de presentación de la gestión provincial cuando llegue el momento de mostrar resultados en 2027.