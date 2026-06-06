6 de junio de 2026 - 10:55

La muerte del Indio Solari generó incomodidad en el Gobierno y expuso diferencias dentro del oficialismo

El presidente Javier Milei aún no se pronunció públicamente sobre su fallecimiento. Monteoliva aseguró que Karina Milei y Manuel Adorni intentaron comunicarse con la familia del cantante, pero no hubo respuesta.

La muerte del Indio Solari generó incomodidad en el Gobierno y expuso diferencias dentro del oficialismo.

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Los Andes | Redacción Política
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A pesar de la trascendencia cultural del músico y de su influencia sobre varias generaciones de argentinos, el presidente Javier Milei no se pronunció públicamente sobre su fallecimiento durante la jornada. Tampoco hubo ofrecimientos oficiales para realizar un velorio en la Casa Rosada o en el Congreso Nacional.

Ante la falta de definiciones Infobae consultó al Ejecutivo sobre su postura. Tanto en la Casa Rosada como en distintos ministerios evitaron dar precisiones sobre eventuales contactos con la familia del artista.

indio solari

Recién por la noche, cuando miles de seguidores se concentraban en Plaza de Mayo para despedir al músico, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que desde temprano habían intentado comunicarse con el entorno íntimo del cantante.

Según explicó en una entrevista televisiva, tanto ella como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizaron gestiones para establecer contacto con la familia, pero no obtuvieron respuesta.

El Gobierno descartó al Congreso como sede del velatorio por seguridad

Durante el día, otro de los focos de atención estuvo puesto en el Congreso. La Presidencia de la Cámara de Diputados, encabezada por Martín Menem, descartó la posibilidad de que el velatorio se realizara en el Palacio Legislativo, tal como habían solicitado legisladores de Unión por la Patria y el diputado radical Pablo Juliano.

Misa ricotera en Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari
Se realizo esta tarde una misa ricotera en la Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari. El artista padecía de Parkinson y falleció esta mañana a sus 77 años en su casa de Parque Leloir en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Se realizo esta tarde una misa ricotera en la Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari. El artista padecía de Parkinson y falleció esta mañana a sus 77 años en su casa de Parque Leloir en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Desde el oficialismo argumentaron que la negativa respondió a cuestiones de seguridad, en un contexto marcado por la multitudinaria movilización de ricoteros que se congregaron para homenajear al artista.

La situación también dejó en evidencia diferencias dentro del propio espacio libertario. Mientras algunos dirigentes y referentes cercanos a Karina Milei destacaron la importancia artística de Solari, otros sectores cuestionaron que se intentara vincular su fallecimiento con debates políticos actuales.

Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el del realizador audiovisual Santiago Oría, quien recordó su admiración por Los Redondos y sostuvo que el kirchnerismo había profundizado la polarización política y afectado al mundo de la cultura.

carlos alberto solari
Dolor por la muerte del Indio Solari.&nbsp;

Dolor por la muerte del Indio Solari.

Por su parte, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, optó por una despedida institucional y destacó que la obra del Indio "perdurará para siempre en la historia del rock nacional". En la misma línea se expresaron otros dirigentes oficialistas, pero con mensajes más breves y moderados.

Sin embargo, algunas voces cercanas al universo libertario fueron mucho más críticas. Entre ellas, el escritor y biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, quien cuestionó duramente al músico y lo definió como un "magnate de los pobres" y un "empresario que le vendía rebeldía a las masas".

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