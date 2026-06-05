Nati Jota tuvo un error al comunicar la muerte del Indio Solari y muchas personas la criticaron

La muerte de Indio Solari a los 77 años conmocionó al mundo de la música argentina y provocó una inmediata repercusión en medios de comunicación, plataformas de streaming y redes sociales. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes tras una larga lucha contra el Parkinson .

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La noticia obligó a modificar la programación habitual de distintos programas en vivo. Uno de los momentos que más repercusión generó ocurrió durante la emisión de “Sería Increíble”, el ciclo de OLGA conducido por Nati Jota . Allí, el equipo se tomó unos minutos para informar el fallecimiento del músico y reflexionar sobre la dimensión cultural de su obra.

Durante la emisión de Sería Increíble, la conductora informó el fallecimiento del artista y recordó que atravesaba una larga lucha contra el Parkinson. “Falleció el Indio Solari, estaba enfermo de Parkinson y se retiró en el 2017. Pero se mantuvo activo hasta sus últimos días ”, expresó.

"Nati Jota" Por el traspié que tuvo al anunciar la muerte del Indio Solari: "Se mantuvo activo hasta su último día... bueno en el fueron interno digo..." https://t.co/lN6i030b7p pic.twitter.com/ifYdMHaoc9

La frase dio lugar a una intervención de Tomás Kirzner, quien señaló que el músico ya no se encontraba activo en términos de presentaciones o espectáculos. Ante la observación, Jota aclaró que se refería a una actividad más vinculada a su vida personal y creativa.

A partir de allí, el intercambio derivó en una reflexión sobre la dimensión artística y cultural que dejó Solari en la música argentina. Kirzner destacó que la influencia del cantante trasciende ampliamente su presencia pública de los últimos años y remarcó que su legado continúa vigente más allá de su retiro de los escenarios.

Durante el intercambio, el actor sostuvo que la importancia del músico excedía el hecho de seguir o no sobre los escenarios. Según expresó, la obra construida por Solari ya forma parte de la identidad cultural argentina y continúa vigente a través de sus canciones y de la huella que dejó en millones de personas.

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La reflexión derivó en un reconocimiento colectivo a la influencia de Los Redondos y a la conexión que el artista mantuvo con su público durante décadas. La conversación también incluyó la participación de Noelia Custodio, quien manifestó la tristeza que atravesaba al equipo de producción tras conocerse la noticia.