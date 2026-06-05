"El Indio vive en el pueblo": así fue la masiva despedida de los ricoteros en Mendoza

Este viernes, miles de ricoteros mendocinos se reunieron en la plaza Independencia para despedir al Indio Solari , la leyenda del rock argentino. Entre cánticos, banderas y llantos, los fanáticos recordaron al ídolo que marcó generaciones.

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La misa ricotera comenzó minutos después de las 19 , cuando los fanáticos comenzaron a llegar a la convocatoria, con remeras, buzos y banderas en homenaje al artista. Miles de familias, parejas y grupos de amigos expresaron un sentimiento en común: la tristeza por la pérdida de su ídolo.

"El Indio, no murió, el Indio es del pueblo", fue uno de los cánticos que gritaron eufóricos los ricoteros en medio de la plaza mendocina. Fanáticos presentes dialogaron con Los Andes , muchos con lágrimas en los ojos y palabras de dolor.

Los ricoteros mendocinos expresaron su dolor

"Un ícono, un grande de la historia del rock nacional. Creo que sus letras hoy cobran mucha más fuerza que en otro momento. Su música va a seguir sonando en todas las juntadas de la gente que lo sigue y de la gente que no lo sigue también. Pienso que ahora va a repercutir más su música", expresaron dos mujeres cordobesas que se enteraron de la noticia durante su visita en Mendoza.

Una mendocina sostenía una bandera con el nombre del artista y, con una emoción imposible de disimular, destacó la magnitud de la convocatoria: “Esto va a ser en todo el país. Es algo que se vive único. Toca despedirlo como se debe, es un genio”, señaló.

Embed “El Indio vive en el pueblo”: Mendoza despidió a una leyenda



Miles de ricoteros se reunieron en la Plaza Independencia para despedir a su ídolo con emoción, canciones y una certeza compartida: su legado seguirá vivo en cada rincón donde su música dejó huella.



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Uno de los testimonios más emotivos fue el de Bautista, un niño que se animó a contar lo que el Indio representaba en su vida y el dolor que sentía tras su partida. “Que esté el Indio para siempre”, manifestó entre llantos.

Su madre, también presente en la convocatoria, contó a Los Andes que la música del artista fue un sostén muy importante en su vida ya que encontró en sus letras consuelo, identificación y una forma de seguir adelante.

El Indio Solari Mendoza Fanáticos del Indio lo despiden en la plaza Independencia. Ramiro Gómez | Los Andes

Con lágrimas en los ojos, Fabián se acercó a la plaza para sumarse a la convocatoria y contó la importancia que tuvo el músico argentino en su vida: “Toda mi vida fue el rock and roll. Les enseñé a mis tres hijos lo que era el rock. He estado muy triste todo el día. Tengo muchas ganas de llorar”, expresó

Convencido de que su legado trascenderá generaciones, el ricotero cerró con una frase: “Aguante el Indio y ahora empieza la leyenda”.

Velas encendidas para un artista eterno

Durante el encuentro, los ricoteros interpretaron con guitarras canciones icónicas del Indio, mientras otros también reproducían temas a través de parlantes. La euforia fue cada vez más grande que el canto de los presentes sonaba más fuerte que la música.

Indio Mendoza Fanáticos del Indio lo despiden en la plaza Independencia. Ramiro Gomez / Los Andes

Uno de los momentos más significativos fue cuando sonó la famosa canción “Ji ji ji”, y los ricoteros se unieron en un salto multitudinario, mientras cantaban con emoción.

Cuando ya anochecía en la ciudad, los fanáticos encendieron velas en homenaje al Indio Solari y levantaron un altar en el centro de la plaza, en símbolo de su legado eterno.