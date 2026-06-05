Qué es el Parkinson, la enfermedad neurológica que padecía el Indio Solari

La enfermedad de Parkinson, dolencia que padecía el Indio Solari, quien falleció este viernes a los 77 años, es un trastorno del movimiento del sistema nervioso, una red de células nerviosas que controla muchas partes del cuerpo, incluido el movimiento, y la misma empeora con el tiempo.
Según un informe de Mayo Clinic, los síntomas aparecen lentamente, el primero podría ser un temblor apenas perceptible en una sola mano, o a veces en un pie o en la mandíbula.
Los temblores son comunes en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el trastorno también podría ocasionar rigidez, disminución del movimiento y problemas con el equilibrio, lo que aumenta el riesgo de sufrir caídas.
En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, es posible que el rostro tenga poca expresión o no tenga ninguna, mientras que puede suceder que los brazos no se balanceen cal caminar y el habla puede volverse suave o incomprensible. A pesar de que no tiene cura, los medicamentos podrían ayudar a mejorar los síntomas.__IP__
Los síntomas del Parkinson
Los síntomas de la enfermedad de Parkinson varían según la persona, los más tempranos podrían ser leves y es posible que no se noten, mientras que suelen aparecer en un lado del cuerpo y, luego, afectar ambos lados. Algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson son: