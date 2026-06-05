5 de junio de 2026 - 18:51

Qué es el Parkinson, la enfermedad neurológica que padecía el Indio Solari

Durante un recital de marzo de 2016, el músico reveló cuál era la condición neurodegenerativa que lo afectaba

El Indio Solari falleció este viernes a los 77 años

El Indio Solari falleció este viernes a los 77 años

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La enfermedad de Parkinson, dolencia que padecía el Indio Solari, quien falleció este viernes a los 77 años, es un trastorno del movimiento del sistema nervioso, una red de células nerviosas que controla muchas partes del cuerpo, incluido el movimiento, y la misma empeora con el tiempo.

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Según un informe de Mayo Clinic, los síntomas aparecen lentamente, el primero podría ser un temblor apenas perceptible en una sola mano, o a veces en un pie o en la mandíbula.

Los temblores son comunes en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el trastorno también podría ocasionar rigidez, disminución del movimiento y problemas con el equilibrio, lo que aumenta el riesgo de sufrir caídas.

En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, es posible que el rostro tenga poca expresión o no tenga ninguna, mientras que puede suceder que los brazos no se balanceen cal caminar y el habla puede volverse suave o incomprensible. A pesar de que no tiene cura, los medicamentos podrían ayudar a mejorar los síntomas.__IP__

Los síntomas del Parkinson

Los síntomas de la enfermedad de Parkinson varían según la persona, los más tempranos podrían ser leves y es posible que no se noten, mientras que suelen aparecer en un lado del cuerpo y, luego, afectar ambos lados. Algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson son:

  • Temblores. Estos temblores rítmicos usualmente comienzan en las manos o los dedos. A veces, comienzan en el pie o la mandíbula y es posible que tiemble la mano cuando está en reposo o cuando se está bajo estrés.
  • Retraso de movimiento, también llamado bradicinesia. La enfermedad de Parkinson podría hacer que los movimientos se vuelvan más lentos, por lo que las tareas simples serán más difíciles. Es posible que sea difícil levantarse de una silla, ducharse o vestirse y tener menos expresión en la cara.
  • Rigidez muscular. Es posible que se tenga rigidez muscular en alguna parte del cuerpo, sentir los músculos tensos y doloridos y los movimientos de los brazos podrían ser cortos y bruscos.
  • Postura y equilibrio malos. Es posible que se adopte una postura encorvada, tener problemas de equilibrio o caerse.
  • Pérdida de los movimientos automáticos. Es posible que se tenga menos capacidad para realizar ciertos movimientos que normalmente se hacen sin pensar, como parpadear, sonreír o balancear los brazos al caminar.
  • Cambios en el habla. Es posible que se hable a un volumen muy bajo o muy rápido, que se insulte o se dude antes de hablar. El habla podría ser monótona o apática, sin los patrones normales de entonación.
  • Cambios en la escritura. Es posible que se tenga problemas para escribir y la escritura podría ser apretada y pequeña.
  • Síntomas no motores. Estos podrían incluir depresión, ansiedad, estreñimiento y problemas para dormir. También podrían incluir actuar físicamente lo que sueñes, necesidad frecuente de orinar, dificultad para oler, problemas de razonamiento y memoria, y mucho cansancio.

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