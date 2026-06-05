Qué es el Parkinson, la enfermedad neurológica que padecía el Indio Solari

Durante un recital de marzo de 2016, el músico reveló cuál era la condición neurodegenerativa que lo afectaba

La enfermedad de Parkinson, dolencia que padecía el Indio Solari, quien falleció este viernes a los 77 años, es un trastorno del movimiento del sistema nervioso, una red de células nerviosas que controla muchas partes del cuerpo, incluido el movimiento, y la misma empeora con el tiempo.

Según un informe de Mayo Clinic, los síntomas aparecen lentamente, el primero podría ser un temblor apenas perceptible en una sola mano, o a veces en un pie o en la mandíbula.

Los temblores son comunes en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el trastorno también podría ocasionar rigidez, disminución del movimiento y problemas con el equilibrio, lo que aumenta el riesgo de sufrir caídas.

En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, es posible que el rostro tenga poca expresión o no tenga ninguna, mientras que puede suceder que los brazos no se balanceen cal caminar y el habla puede volverse suave o incomprensible. A pesar de que no tiene cura, los medicamentos podrían ayudar a mejorar los síntomas.__IP__

Los síntomas del Parkinson Los síntomas de la enfermedad de Parkinson varían según la persona, los más tempranos podrían ser leves y es posible que no se noten, mientras que suelen aparecer en un lado del cuerpo y, luego, afectar ambos lados. Algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson son: