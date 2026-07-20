Día del Amigo: operativos en espacios verdes, refuerzos para el fin de semana y cómo festejan los argentinos

Si bien al caer lunes se espera un movimiento más discreto -sumado al frío y, por qué no, a los ánimos alicaídos tras la final del Mundial 2026 -, miles de mendocinos celebrarán el Día del Amigo hoy en todo el territorio provincial. Y desde el Ministerio de Seguridad han previsto operativos puntuales.

Día del Amigo: la historia de la banda de la Cuarta de Fierro, la amistad como forma de vida

El detalle es que, de estos operativos preventivos , no participarán durante este lunes todos aquellos policías que estuvieron abocados a la custodia de las calles y espacios públicos durante el domingo a la noche y luego de la obtención del subcampeonato del mundo.

"Vamos a contar con el personal que está, hay que decir que anoche hemos tenido recargos y que ha trabajado todo el personal policial . En el día de hoy vamos a trabajar con el personal que está de servicio, específicamente ", destacó el director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Hernán Amat .

Tras el intenso despliegue del domingo en el post partido entre Argentina y España , desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que este lunes continuará con operativos preventivos por los festejos del Día del Amigo .

Según confirmó Amat, no hay fiestas habilitadas de manera especial , por lo que los controles estarán concentrados principalmente en espacios verdes, parques, bares y zonas de alta circulación de personas .

Además, anticipó que los controles también se reforzarán el próximo fin de semana, teniendo en cuenta que muchas celebraciones suelen trasladarse a esos días.

Operativo por el Día del Amigo en Mendoza / Prensa Gobierno de Mendoza

"Todos los fines de semana trabajamos junto con Diversión Nocturna y con distintas divisiones de la Policía de Mendoza para mantener la tranquilidad, especialmente en bares, boliches y espacios públicos", concluyó.

Modo ahorro: los festejos en casas particulares suman protagonismo

Una encuesta nacional revela que casi el 80% de los argentinos celebrará el Día del Amigo con un encuentro en el hogar y con la pizza como el menú estrella.

La encuesta fue desarrollada por la firma de supermercados Día, y -entre otros resultados- arroja que el 71% de los encuestados asegura que las promociones definen su lugar de compra y el formato colaborativo es la regla para dividir los gastos.

En contraste, apenas un 16% elegirá salir a un bar o restaurante, confirmando que la tendencia de "quedarse en casa" pisa fuerte.

Esta pizza es una opción ideal para quienes desean cuidar la alimentación sin privarse del rico sabor. web

A la hora de armar el menú para el encuentro, la practicidad y el bolsillo mandan. Y, en ese sentido, la pizza se corona como la opción estrella con el 40% de los votos, ganándole por amplia ventaja a clásicos históricos como la picada (22%), el asado (19%) o las empanadas y comida comprada (18%).

Brindis y organización: ¿cómo se dividen las tareas?

Para acompañar el menú, las gaseosas lideran las preferencias con más del 45% de los votos, seguidas por la cerveza, el fernet y el vino.

En cuanto a la organización y la división del presupuesto, el espíritu colaborativo es la regla indiscutida en los grupos de amigos. Más de la mitad de los encuestados prefiere la clásica modalidad donde cada uno lleva algo, mientras que un 34% opta por que compre una sola persona para luego dividir los gastos. Finalmente, el 13% restante prefiere organizarse para realizar las compras directamente en pareja o en grupo.

El ahorro define la compra

La misma encuesta -que incluyó a casi 3.000 participantes- permite observar que la planificación y la búsqueda inteligente de precios mandan a la hora de abastecerse para los festejos.

En ese sentido, el 71% de los encuestados asegura que las ofertas y promociones son el factor determinante para elegir dónde comprar todo para la juntada, mientras que la cercanía ("me quede cerca / a la vuelta de casa") se posiciona en segundo lugar con el 23%.