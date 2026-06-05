Las últimas horas del Indio Solari: los detalles del hallazgo de su cuerpo al borde de la pileta

Luego de la muerte de Carlos "el Indio" Solari a los 77 años la Justicia se encuentra investigando las causas del fallecimiento del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . Según informaron, Solari fue encontrado durante la mañana tirado a pocos metros de su pileta.

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Según la reconstrucción de sus últimas horas, el cantante compartió una cena con su familia el jueves por la noche en su domicilio ubicado en Parque Leloir.

Tras la velada familiar, y en la soledad de la madrugada, Solari se habría dirigido hacia la pileta cubierta y climatizada que poseía en su propiedad. Fuentes allegadas indicaron que el músico solía utilizar la piscina para "aliviar sus dolores" provocados por el Parkinson , enfermedad que padecía desde hacía años.

Pese a que tenía la recomendación médica de no ingresar al agua sin asistencia, por algún motivo el artista habría decidido hacerlo solo durante la noche.

El hallazgo ocurrió a las 8 de la mañana de este viernes, cuando su cuidadora llegó a la vivienda para comenzar su jornada laboral. La mujer encontró al ídolo del rock nacional desvanecido en la zona del patio, a pocos metros de la pileta.

De inmediato, dio aviso al equipo de emergencias médicas privado del músico. Sin embargo, al llegar al lugar a las 8:30, los profesionales constataron que ya había fallecido.

La causa quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó, bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

Si bien la Justicia investiga si el deceso se produjo por una caída accidental o un desvanecimiento previo, fuentes vinculadas al caso descartaron la intervención de terceras personas, calificando el hecho como una "desgracia".

Mientras la Policía Científica realizaba las pericias en la escena y se ordenaba el traslado del cuerpo a la morgue de Ituzaingó para la autopsia de protocolo, el barrio comenzó a transformarse.

El operativo de la Policía Bonaerense y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) cortó el tránsito en las inmediaciones, mientras cientos de fanáticos ricoteros se acercaban en silencio para despedir a su guía espiritual frente a los muros de su casa.