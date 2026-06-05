Por qué el Indio Solari eligió desaparecer: lo que dijo sobre el Parkinson, los escenarios y su despedida

Cuando se confirmó la muerte del Indio Solari , miles de personas volvieron a escuchar sus canciones, compartir fotos de recitales y recordar momentos ligados a su música. Pero además de su obra, reapareció una pregunta que acompañó toda su carrera: por qué eligió mantenerse lejos de los medios y desaparecer de la exposición pública cuando era una de las figuras más convocantes del país.

Indio Solari: por qué fue uno de los grandes poetas del rock

En una época donde la visibilidad permanente parece una obligación para cualquier artista, Solari construyó exactamente el camino opuesto. Durante décadas evitó programas de televisión, concedió muy pocas entrevistas y mantuvo una relación distante con la industria del espectáculo. Su contacto con el público se dio principalmente a través de las canciones y los recitales.

Esa decisión terminó convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su leyenda. Mientras otros músicos buscaban ocupar espacios en los medios, el líder de Los Redondos fortalecía una figura construida desde el misterio. Cuanto menos aparecía, mayor era la curiosidad que despertaba entre seguidores y observadores.

Desde los años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , Solari mostró una profunda desconfianza hacia los mecanismos tradicionales de promoción. La banda creció durante años sin depender de grandes campañas publicitarias, programas de televisión o estrategias de marketing masivo, algo inusual para una agrupación de semejante convocatoria.

Esa independencia fue parte esencial de la identidad ricotera. Los seguidores conocían poco sobre la vida privada del Indio, pero sabían de memoria sus letras, sus discos y sus mensajes. La música ocupaba el centro de la escena y el personaje público quedaba deliberadamente en segundo plano.

Con el paso de los años, esa ausencia ayudó a construir un fenómeno cultural pocas veces visto en la Argentina. El Indio dejó de ser solamente un músico para convertirse en una figura rodeada de simbolismo, interpretaciones y admiración popular.

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La despedida de los escenarios

Cuando Los Redondos se separaron en 2001, muchos imaginaron que la convocatoria de Solari disminuiría. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, continuó llenando estadios y reuniendo multitudes que viajaban desde distintos puntos del país para verlo en vivo.

Pero el paso del tiempo comenzó a hacerse evidente. Los recitales demandaban un esfuerzo físico cada vez mayor y la energía necesaria para afrontar espectáculos de semejante magnitud empezó a convertirse en un desafío constante para el músico.

Su última presentación presencial ocurrió en marzo de 2017, en Olavarría. Aquella noche quedó marcada por la tragedia, la polémica y el final de una etapa histórica para uno de los artistas más importantes del rock argentino.

El Parkinson y una decisión inevitable

En 2016, el propio Solari confirmó públicamente que padecía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento, la coordinación y distintas funciones motoras. La noticia impactó profundamente a sus seguidores, aunque para muchos ayudó a explicar ciertas dificultades físicas que ya comenzaban a observarse en sus presentaciones.

A medida que avanzaron los años, el músico reconoció que cada show implicaba un desgaste cada vez más grande. Aunque continuó grabando canciones, participando en proyectos artísticos y manteniendo actividad creativa, entendió que ya no podía sostener la exigencia que requerían los escenarios masivos.

Fue entonces cuando pronunció una frase que con el tiempo se transformaría en una despedida definitiva: "El Indio ya cumplió su tiempo". La declaración reflejaba aceptación, serenidad y la conciencia de haber completado una trayectoria extraordinaria.

La ausencia que fortaleció el mito

Paradójicamente, cuanto más se alejaba de la exposición pública, más crecía su influencia cultural. El Indio construyó algo extremadamente raro en tiempos de sobreexposición: una figura gigantesca basada en la distancia, el misterio y el peso de su obra.

Su muerte deja un vacío inmenso dentro del rock argentino, pero también confirma algo que millones de seguidores sostuvieron durante décadas. El fenómeno nunca dependió únicamente de su presencia física sobre un escenario, sino de la potencia de sus canciones y de lo que esas canciones significaron para varias generaciones.

Por eso, aunque el artista se haya despedido definitivamente, su legado seguirá vivo. Porque hay músicos que llenan estadios y hay otros que logran algo mucho más difícil: permanecer para siempre en la memoria colectiva de un país.