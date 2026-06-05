Tristeza por la muerte del Indio Solari: el testimonio de músicos y periodistas mendocinos

"Estoy tratando de de asimilar esta historia: ¿Cómo la muerte nos iguala a todos, no? Tratando de recomponer un poco la historia de la movida platense, veo que el Indio siempre fue un bicho raro. Un 'rara avis'. Siempre estaba ahí dando vueltas, porque el Indio en su principio no era músico, siempre fue alguien que estaba alrededor de la movida de música platense, no solamente de la música, sino de la forma de vida que se trataba de vivir en ese momento, y sobre todo en la Cofradía, que era la comunidad artística de la época, de los fines de los 60 y principios de los 70. El Indio siempre estuvo dando vueltas por ahí, porque era amigo de Skay y amigo de Isa. Más bien era un poeta que tenía su vida como separada del resto. No era muy participativo de la movida. Y bueno, incluso hace poco estábamos hablando con Néstor Paul, que era el otro bajista de la Cofradía, que falleció hace poco y se acordaba que él le enseñó a tocar blues al Indio. El Indio apenas tocaba la guitarra, pero siempre fue un gran poeta. Y después, bueno, siempre la relación que tuve con él fue a través de otras personas, a través de Skay, de Rocambole, y nunca tuve una relación muy directa con él. Es una historia extraña. Yo creo que el Indio ha sido una persona muy solitaria, muy de pocos amigos. Tal es así que, bueno, se separó de la composición musical con Skay y se terminó esa magia maravillosa que había entre Sky y el Indio. Después su vida personal ya estuvo alejada de mí y de mis amigos. No sé qué más podría contar de él, aparte de que somos dos entrerrianos".

Ricardo Dimaría (cantante, fundador de la banda tributo Barbazul): "El Indio va a ser para la eternidad"

"Tuve la suerte de irlos a ver en vivo en la presentación de 'Luzbelito', por los años 90. Tuvimos la oportunidad de vivirlo de una forma muy cercana. Fuimos a saludarlo al camarín y y vivir un recital cuando todavía no eran tan masivos. Era un boliche en realidad, que se llamaba L'Etoile. Ahí conocimos también a la Negra Poly. La verdad es que era una persona increíble, y el legado es infinito. Uno piensa en cada disco, cada melodía, cada frase, y es algo que va a quedar para la eternidad. Nosotros vivimos un momento muy lindo hace poco, con los 40 años de 'Oktubre', que lo hicimos en el teatro Plaza. Ahí pudimos ver la edad del público que escucha los Redondos, que ha ido aumentando de generación en generación: un montón de adolescentes, padres con los hijos... eso te da la pauta de que el Indio va a ser para la eternidad. Es una tristeza enorme, pero sabemos que el legado va a ser infinito.

image Ricardo Dimaría, cantante mendocino que fundó en 1997 Barbazul, banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Leandro Lacerna (músico y productor, fundador de Leandro Lacerna y sus Amiguitos de Ricota): "Las canciones del Indio hoy tienen doble valor, porque las canciones del mainstream son livianas y tibias"

Bueno, aquí, Leandro La Serna, músico, productor, y gran fanático de Los Redondos desde niño. Así que, bueno, acá un poco conmocionado, pero también estoy reivindicando mucho el legado, celebrando a los Redondos y el Indio Solari, escuchándolos en una mañana triste, pero también alegre por celebrar ese inmenso legado. En mi caso viene de un legado también familiar. Desde chiquito se escuchaba los Redondos en mi casa, a través de mi mamá, y ya a los 8 años me regalaron mi primer disco, 'Lobo suelto, cordero atado', y ahí empezó una historia muy fuerte, incluso de muy chico tuve la suerte de ir a verlos dos veces. La primera vez, a los 13 años, con un tío al estadio de Racing, y después fuimos a verlos tocar en el Chateau Carreras, en Córdoba, en su último show. Así que están en mi corazón desde hace un montón de tiempo. Y últimamente, en estos últimos años, mi cabeza se abrió un montón respecto a la música, pero me volví a encontrar con los Redondos de manera casi involuntaria, y hace poquito venimos con un grupito de amigos y amigas haciendo esta especie de homenaje. Pero realmente es juntarnos a fogonear estas canciones que tanto nos conmueven, y que para mí tienen un valor doble o triple en esta época, donde las cosas se pusieron un poco oscuras en el mundo, pero medio livianas y tibias en en las letras de las canciones de la música mainstream".

image Leandro Lacerna, músico y productor mendocino.

Walter Gazzo (periodista musical): "Fue un tipo que supo manejar un momento, un espacio y un tiempo de la cultura argentina"

"Hablar del Indio es hablar de la cultura y la contracultura argentina. Hay gente que se puso muy triste con la noticia de su muerte y que ni siquiera nunca había escuchado sus canciones, nunca leyó sus letras, nunca lo vio en vivo. Pero su trascendencia fue tan grande dentro de la sociedad que se terminó conociendo de una u otra manera. Un hombre poeta, críptico, con una posición ideológica definida, que deja arte a borbotones, porque quedan discos y discos y canciones. Fue un tipo que supo manejar un momento, un espacio y un tiempo de la cultura argentina. Todo un síntoma en un país donde los ídolos a veces caen muy rápido. Pero estimo que va a seguir siendo uno de los grandes ídolos populares de este país".