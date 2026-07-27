Brenda Asnicar recordó la denuncia de Thelma Fardin y apuntó contra Juan Darthés

Las actrices Brenda Asnicar y Laura Esquivel volvieron a recordar su experiencia en Patito Feo y, por primera vez en una entrevista compartida, se refirieron públicamente a Juan Darthés , condenado en Brasil por abuso sexual tras la denuncia presentada por Thelma Fardin .

Así es la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres: lujo silencioso y colores neutros

Rosalía intentó saludar a una fan argentina y el estadio chileno reaccionó con abucheos

Durante una charla con Nati Jota en el programa Sería Increíble, ambas repasaron las giras de la exitosa ficción juvenil y reflexionaron sobre cómo vivieron la denuncia que realizó su excompañera en 2018.

Asnicar explicó que, mientras compartían el elenco, desconocían los hechos denunciados por Thelma Fardin , aunque aseguró que cuando la actriz hizo pública su acusación decidió creer en su testimonio.

"Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100%, porque tenía fama de que se quería levantar a la maquilladora o a la peinadora" , afirmó.

La actriz también evocó un episodio ocurrido durante una gira internacional. Según relató, una maquilladora le comentó en un pasillo: "Che, este chabón me está..." , situación que vinculó con el comportamiento que, según recordó, se atribuía al actor en aquella época. "Estaba al acecho" , agregó.

Laura Esquivel recordó el clima dentro del elenco

Por su parte, Laura Esquivel describió la relación que mantenía con Juan Darthés como "superpaternal, de padre a hija" y reconoció que la denuncia presentada por Thelma Fardin fue difícil de procesar.

"Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo", sostuvo la actriz durante la entrevista.

Las giras y el acompañamiento familiar

Ambas artistas coincidieron en destacar que durante las giras internacionales estuvieron acompañadas por sus madres, una condición que, según explicaron, sus familias habían considerado indispensable.

En ese sentido, Brenda Asnicar señaló que pudo participar de esos viajes porque su madre la acompañó, lo que reducía su nivel de exposición mientras desarrollaba su trabajo.

Además, las dos actrices también reflexionaron sobre el impacto que tuvo la denuncia de Thelma Fardin y el extenso proceso judicial que atravesó la actriz durante varios años.

Cabe recordar también que, en mayo de este año, Juan Darthés fue condenado en Brasil a seis años de prisión por abuso sexual. La sentencia, de acuerdo con la información consignada en la nota original, ya quedó firme.