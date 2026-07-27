Rosalía intentó saludar a una fan argentina y el estadio chileno reaccionó con abucheos

La gira sudamericana de Rosalía sumó un nuevo episodio de tensión. A las críticas que la cantante española ya venía recibiendo en Argentina por una publicación relacionada con el Mundial 2026, ahora se agregó un momento incómodo durante su reciente presentación en Chile .

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En el vecino país, la cantante hizo una referencia a una bandera argentina y provocó una inmediata reacción del público local.

La controversia comenzó después de que Rosalía compartiera en sus redes sociales un video de Mia Khalifa vinculado a la final de la Copa del Mundo 2026, en el que la figura mediática se burlaba de los argentinos mientras sonaba de fondo la canción "La Perla" .

Ese gesto generó un fuerte rechazo en redes sociales y derivó en varios pedidos de cancelación de entradas para los próximos recitales de la artista en el Movistar Arena de Buenos Aires.

En medio de ese clima, Rosalía se presentó en Chile y protagonizó una escena que rápidamente se viralizó. Mientras recorría visualmente las primeras filas del estadio, la cantante detectó una bandera argentina entre el público y la mencionó desde el escenario.

"Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí", expresó con el micrófono en la mano. La respuesta del estadio fue inmediata. Parte del público reaccionó con risas, silbidos y abucheos, en un contexto marcado por la histórica rivalidad futbolística entre argentinos y chilenos.

Tras la reacción del público, Rosalía no volvió a referirse a la bandera ni al episodio. En lugar de profundizar el saludo o hacer algún comentario adicional, optó por retomar rápidamente el recital y cambió de tema con una pregunta dirigida a los asistentes.

"¿Cómo estamos esta noche?", cerró. La decisión de continuar el show sin abordar el momento fue interpretada por algunos usuarios en las redes como una forma de evitar que la situación escalara aún más.