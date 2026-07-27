27 de julio de 2026 - 23:21

Rosalía intentó saludar a una fan argentina y el estadio chileno reaccionó con abucheos

En medio de las críticas que enfrenta en Argentina por una publicación vinculada al Mundial 2026, Rosalía protagonizó un tenso momento en Chile al mencionar una bandera argentina durante su show.

Rosalía provocó silbidos y abucheos en Chile tras mencionar una bandera argentina en el público.

Rosalía provocó silbidos y abucheos en Chile tras mencionar una bandera argentina en el público.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La gira sudamericana de Rosalía sumó un nuevo episodio de tensión. A las críticas que la cantante española ya venía recibiendo en Argentina por una publicación relacionada con el Mundial 2026, ahora se agregó un momento incómodo durante su reciente presentación en Chile.

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En el vecino país, la cantante hizo una referencia a una bandera argentina y provocó una inmediata reacción del público local.

Ese gesto generó un fuerte rechazo en redes sociales y derivó en varios pedidos de cancelación de entradas para los próximos recitales de la artista en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El pedido de disculpas de Rosalía para sus fans argentinos

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Qué ocurrió durante el show en Chile

En medio de ese clima, Rosalía se presentó en Chile y protagonizó una escena que rápidamente se viralizó. Mientras recorría visualmente las primeras filas del estadio, la cantante detectó una bandera argentina entre el público y la mencionó desde el escenario.

"Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí", expresó con el micrófono en la mano. La respuesta del estadio fue inmediata. Parte del público reaccionó con risas, silbidos y abucheos, en un contexto marcado por la histórica rivalidad futbolística entre argentinos y chilenos.

Tras la reacción del público, Rosalía no volvió a referirse a la bandera ni al episodio. En lugar de profundizar el saludo o hacer algún comentario adicional, optó por retomar rápidamente el recital y cambió de tema con una pregunta dirigida a los asistentes.

"¿Cómo estamos esta noche?", cerró. La decisión de continuar el show sin abordar el momento fue interpretada por algunos usuarios en las redes como una forma de evitar que la situación escalara aún más.

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