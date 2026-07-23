23 de julio de 2026 - 23:45

En plena controversia, desde Airbag salieron a bancar a Rosalía: "Es una sobrerreacción"

Gastón Sardelli dio su punto de vista y aseguró que “no fue con intención”. A su vez, admitió que a él le podría haber sucedido.

Airbag.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En medio de la intensa polémica que envuelve a Rosalía por un video que compartió en redes sociales, Gastón Sardelli -integrante de Airbag- salió a respaldar a la cantante española. El bajista y vocalista de la banda argentina consideró que las críticas fueron desmedidas, ya que para él “no fue con intención”.

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Mientras en redes crecía una campaña de pedidos para cancelar los shows que la artista dará en Buenos Aires durante agosto, el músico explicó que muchas veces los artistas republican contenidos sin darse cuenta todo lo que aparece en el publicación original. “Le creo que no lo hizo adrede”, sostuvo.

La controversia mundial comenzó cuando Rosalía reposteo un video de Mia Khalifa, la exactriz porno, en el que utilizaba una canción suya y daba a entender comentarios despectivos hacia los argentinos. Cabe mencionar que la excreadora de contenido ilegal es una de las grandes promotoras del odio hacia el país.

El reposteo generó una fuerte reacción entre usuarios, que interpretaron el gesto como un respaldo al mensaje. De esta forma, los argentinos -defensores de la Patria desde el nacimiento- tacharon negativamente la actitud de la cantante y pidieron en redes sociales la cancelación de sus conciertos.

El integrante de Airbag borró el posteo

Sardelli explicó que suele ocurrir que un artista publique un contenido simplemente porque aparece una de sus canciones. “El reposteo de Rosalía tranquilamente me podría haber pasado a mí”, afirmó.

El músico también cuestionó el nivel de enojo que despertó el episodio. “Me parece una sobrerreacción que forma parte de lo que se está buscando: que sea todos contra todos”, expresó en un mensaje publicado en la red social X.

A las horas, Sardelli se arrepintió y eliminó la publicación. Un usuario le preguntó la razón, y respondió: “Porque ya vi gente que salió a desvirtuar para arengar más quilombo; la verdad, lo hacen para monetizar sus cuentas y prefiero no darles $$$. Mi mensaje ya está entre los que me siguen y eso es suficiente”.

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