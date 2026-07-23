El gesto de Antonela Roccuzzo frente a las críticas contra la Argentina

La esposa de Lionel Messi compartió en Instagram una publicación que defendía a la Argentina en medio de las críticas surgidas tras la final del Mundial 2026.

Antonela Roccuzzo manifestó su respaldo a la Argentina en medio de las repercusiones generadas tras la final del Mundial 2026. al compartir en sus redes sociales una publicación que reivindica el sentido de pertenencia y responde a las críticas surgidas luego del partido ante España.

El gesto se produjo mientras distintos usuarios y personalidades argentinas expresaban su rechazo a los cuestionamientos que circularon en redes sociales tras la definición de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

El mensaje que compartió Antonela Roccuzzo A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Lionel Messi republicó una publicación de la conductora Connie Ansaldi, cuyo contenido hacía referencia al vínculo de los argentinos con su país.

La publicación de Connie Ansaldi que reposteó Antonela Roccuzzo. redes En el mensaje se afirmaba que la Argentina es "como las familias", en alusión a las diferencias internas que pueden existir, pero también a la defensa colectiva frente a críticas provenientes del exterior.

La publicación agregaba: “Los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado”, en rechazo a las generalizaciones que, según el texto compartido, se difundieron en redes sociales durante los últimos días.