El gesto de Antonela Roccuzzo frente a las críticas contra la Argentina

Antonela Roccuzzo manifestó su respaldo a la Argentina en medio de las repercusiones generadas tras la final del Mundial 2026. al compartir en sus redes sociales una publicación que reivindica el sentido de pertenencia y responde a las críticas surgidas luego del partido ante España.
El gesto se produjo mientras distintos usuarios y personalidades argentinas expresaban su rechazo a los cuestionamientos que circularon en redes sociales tras la definición de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México.
El mensaje que compartió Antonela Roccuzzo
A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Lionel Messi republicó una publicación de la conductora Connie Ansaldi, cuyo contenido hacía referencia al vínculo de los argentinos con su país.
La publicación de Connie Ansaldi que reposteó Antonela Roccuzzo.
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En el mensaje se afirmaba que la Argentina es "como las familias", en alusión a las diferencias internas que pueden existir, pero también a la defensa colectiva frente a críticas provenientes del exterior.
La publicación agregaba: “Los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado”, en rechazo a las generalizaciones que, según el texto compartido, se difundieron en redes sociales durante los últimos días.
Un nuevo gesto tras el apoyo a Lionel Messi
La reacción de Antonela Roccuzzo llegó pocos días después de que también utilizara sus redes sociales para expresar públicamente su apoyo a Lionel Messi luego de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial.
El mensaje de respaldo de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras la final del Mundial.
En aquella oportunidad, le dedicó un mensaje al capitán del seleccionado nacional. "Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", escribió.