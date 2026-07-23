Nicolás Otamendi, el último guardián de una generación campeona, le dijo adiós a la Selección Argentina

Nicolás Otamendi cumplió la promesa que había anunciado meses atrás: el Mundial 2026 fue su último baile con la camiseta de la Selección Argentina . El defensor de 38 años cerró su ciclo albiceleste en la final ante España, donde Argentina cayó por 1-0, y dejó atrás una trayectoria que quedó grabada entre las páginas más importantes del fútbol argentino.

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Después de incorporarse a los entrenamientos de River Plate , el experimentado central eligió sus redes sociales para despedirse del equipo nacional. Con una extensa carta, el “General” repasó una carrera atravesada por momentos difíciles, conquistas históricas y el orgullo de haber representado al país durante más de una década.

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera” , comenzó Otamendi en su mensaje. El defensor recordó que vestir la camiseta argentina fue el sueño que tuvo desde chico y destacó que siempre la defendió con compromiso y sentido de pertenencia.

El último partido con la Selección tuvo un escenario especial: una final del mundo. Aunque el resultado no fue el esperado, el zaguero remarcó que se retiraba con la tranquilidad de haber entregado todo dentro de la cancha.

“Me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo”, expresó el futbolista, que durante años se convirtió en uno de los símbolos de sacrificio y entrega del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

El video con el que Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina pic.twitter.com/cDtxqm6HBE

Un referente de la etapa más exitosa de Argentina

La historia de Otamendi con la Albiceleste comenzó en 2009 y atravesó diferentes momentos. Fue protagonista de una larga búsqueda antes de alcanzar la gloria y luego pieza fundamental del período más ganador de la Selección en las últimas décadas.

El defensor integró los planteles campeones de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y la Copa del Mundo de Qatar 2022. Su presencia también fue importante durante el Mundial 2026, donde participó en casi todos los encuentros del torneo.

Su recorrido quedó marcado por 138 partidos con la camiseta argentina, una cifra que lo ubica entre los futbolistas con más presencias en la historia del seleccionado.

Lionel Scaloni sorprendió al decidir la suplencia de Nicolás Otamendi de cara al debut mundialista ante Argelia. Gentileza

Un mensaje para los que vienen

Más allá de su propia despedida, Otamendi dejó unas palabras dirigidas a los nuevos integrantes del plantel. El defensor pidió mantener la ilusión y entender que representar a Argentina implica una responsabilidad que va más allá de los resultados.

“Esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, fue uno de los conceptos centrales de su mensaje.

El zaguero también agradeció a los hinchas y a su familia, a quienes señaló como pilares fundamentales durante una carrera marcada por viajes, ausencias y momentos de presión.

Otamendi jugó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas y no pudo completarlo: fue expulsado. Gentileza

El legado del “General”

La despedida estuvo acompañada por un video en el que repasó sus momentos más importantes con la Selección: desde su primer gol, con asistencia de Lionel Messi, hasta los títulos que transformaron para siempre la historia reciente del equipo argentino.

Ahora, Otamendi inicia una nueva etapa en River Plate, pero deja atrás una camiseta que, según sus propias palabras, representó “el mayor honor” de su vida.

El Mundial 2026 fue su último partido como jugador de la Selección. El resultado final no pudo cambiar la historia que construyó: la de un defensor que resistió, ganó y terminó convertido en uno de los grandes nombres de la era dorada de Argentina.