Roberto Ayala habló tras la agresión a Dani Olmo en la final del Mundial 2026: "Fue más un empujón"

El integrante del cuerpo técnico nacional asegura estar arrepentido por el incidente que no captó la televisión oficial, aunque desmiente la versión del puñetazo.

Roberto Fabián Ayala, ayudante de campo de la Selección argentina, rompió el silencio tras la viralización de una imagen que lo muestra agrediendo al español Dani Olmo. El incidente ocurrió en el centro del campo de juego apenas finalizó el tenso desenlace de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El cierre del torneo dejó tras de sí pequeños focos de conflicto diseminados por el césped. En el centro de la cancha se armó un tumulto que escapó a las lentes de la transmisión oficial de televisión. Sin embargo, una secuencia fotográfica capturada desde la tribuna documentó el momento en que Ayala llegaba al rostro del mediocampista español.

El descargo del Ratón en Radio Valencia sobre el incidente con Dani Olmo Días después de que la captura se volviera viral en redes sociales, Ayala habló en Esports Migdia (Valencia Capital Radio). El exdefensor admitió su equivocación: “Obviamente que estoy arrepentido”. Ayala reconoció que su rol en el cuerpo técnico le exige una conducta diferente a la mostrada en el campo de juego.

“Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, son cosas que quedan ahí”, explicó durante la entrevista radial. El colaborador buscó bajar la temperatura de la controversia generada por las imágenes.

A pesar del pedido de disculpas, Ayala se encargó de precisar la naturaleza del contacto físico con el jugador europeo: “Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, aclaró a los medios, buscando corregir la versión que circuló tras las capturas de los aficionados en el estadio.