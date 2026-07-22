22 de julio de 2026 - 11:45

Roberto Ayala habló tras la agresión a Dani Olmo en la final del Mundial 2026: "Fue más un empujón"

El integrante del cuerpo técnico nacional asegura estar arrepentido por el incidente que no captó la televisión oficial, aunque desmiente la versión del puñetazo.

Ayala reconoció su error tras el tumulto con España

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El cierre del torneo dejó tras de sí pequeños focos de conflicto diseminados por el césped. En el centro de la cancha se armó un tumulto que escapó a las lentes de la transmisión oficial de televisión. Sin embargo, una secuencia fotográfica capturada desde la tribuna documentó el momento en que Ayala llegaba al rostro del mediocampista español.

El descargo del Ratón en Radio Valencia sobre el incidente con Dani Olmo

Días después de que la captura se volviera viral en redes sociales, Ayala habló en Esports Migdia (Valencia Capital Radio). El exdefensor admitió su equivocación: “Obviamente que estoy arrepentido”. Ayala reconoció que su rol en el cuerpo técnico le exige una conducta diferente a la mostrada en el campo de juego.

“Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, son cosas que quedan ahí”, explicó durante la entrevista radial. El colaborador buscó bajar la temperatura de la controversia generada por las imágenes.

A pesar del pedido de disculpas, Ayala se encargó de precisar la naturaleza del contacto físico con el jugador europeo: “Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, aclaró a los medios, buscando corregir la versión que circuló tras las capturas de los aficionados en el estadio.

Tras el pitazo final, varios jugadores protagonizaron cruces y, en ese contexto, el Ratón quedó envuelto en una secuencia de empujones y discusiones que terminó en el golpe a Olmo. Sobre el futuro y una posible reconciliación, el integrante del cuerpo técnico fue tajante. Expresó que tiene la intención de saldar la disputa cara a cara si se presenta la oportunidad en los próximos compromisos internacionales: “Si lo veo, le pido disculpas en persona”, concluyó para cerrar el tema de la agresión.

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