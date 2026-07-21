"Ganó Argentina": la broma de un piloto español en pleno vuelo en la final del Mundial que desató polémica

En un escenario de máxima tensión deportiva, los pasajeros de un vuelo que se encontraba en el aire durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España vivieron una montaña rusa de emociones provocada por la tripulación.

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Ante la falta de conexión a internet o transmisiones en vivo, los viajeros dependían exclusivamente de la información que llegara desde la cabina de mando.

El episodio, que se viralizó rápidamente a través de un video en redes sociales, comenzó cuando el piloto abrió micrófono para dar el esperado reporte del partido.

“Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos ”, anunció el comandante ante una audiencia expectante.

La reacción en la cabina fue inmediata y ensordecedora. Creyendo que la Selección Argentina había conseguido un nuevo título mundial, los pasajeros estallaron en gritos, aplausos y abrazos , mientras muchos sacaban sus celulares para registrar lo que creían era un momento histórico. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos.

Cuando la celebración estaba en su punto más alto, el piloto español completó su mensaje, cambiando drásticamente el clima a bordo: “Pero España ha ganado el Mundial”.

En la realidad, el encuentro se había definido en el tiempo suplementario a favor de "La Roja" por 1 a 0 con gol de Ferrán Torres, dejando al equipo de Lionel Scaloni con el subcampeonato.

El video capturó el momento exacto en que los gritos de alegría se transformaron en un silencio absoluto y los teléfonos comenzaron a bajarse con decepción, acompañados por algunos insultos por lo bajo ante lo que consideraron un chiste cruel.

La situación generó un intenso debate en plataformas como X, donde algunos usuarios lo vieron como una ocurrencia divertida, mientras otros cuestionaron la decisión de comunicar información falsa sobre un evento de tal magnitud emocional.