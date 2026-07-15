El relato de la esposa del hombre que casi fue succionado en un vuelo: "Si morimos, morimos juntos"

Tras el inédito accidente donde un hombre fue parcialmente succionado por la ventana de un avión, su esposa rompió el silencio y contó lo que pensó mientras agarraba las piernas de su esposo. “Si morimos, morimos juntos”, fue lo que pasó por la cabeza de Svetlana Grkovi mientras agarraba las piernas de Ljubisa Karovi.

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El hecho ocurrió la semana pasada durante un vuelo de Ryanair que partió desde Grecia con destino final a Alemania. Durante el trayecto, una ventanilla cercana a su esposo se rompió en pleno vuelo y provocó la despresurización de la cabina.

Luego de la rotura de la ventanilla, la mujer confesó que “la mitad de su cuerpo estaba afuera del avión”. Según contó a un medio serbio, el cuerpo de su esposo quedó “afuera hasta el pecho” durante unos minutos. En ese momento, ella y otros pasajeros intentaron dejarlo dentro de la aeronave.

Con la ayuda de otros pasajeros, Karovi logró quedarse dentro de la cabina. “Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas” , expresó la mujer.

El episodio ocurrió el viernes pasado, a solo 10 minutos del despegue del vuelo que cubría la ruta entre Tesalónica y Memmingen. Según las primeras investigaciones, el accidente se originó cuando un fragmento del motor dañado se desprendió e impactó violentamente contra la ventanilla, provocando su rotura total.

Este fallo estructural desencadenó una descompresión explosiva que generó escenas de pánico absoluto entre los viajeros, quienes vieron cómo se desplegaban las mascarillas de oxígeno mientras escuchaban un fuerte estruendo.

El momento más crítico se vivió cuando un pasajero serbio de 60 años, que estaba sentado junto a la ventana accidentada, fue parcialmente succionado hacia el exterior por la diferencia de presión.

Testigos presenciales relataron que el cuerpo del hombre llegó a salir a medias de la aeronave, pero la intervención de los pasajeros que estaban a su lado, quienes lograron agarrarlo con fuerza, evitó que fuera expulsado por completo al vacío.