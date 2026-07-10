Terror en pleno vuelo: un pasajero fue succionado tras la rotura de una ventanilla

La tranquilidad de un vuelo comercial de Ryanair se vio interrumpida este viernes por un suceso dramático, donde un avión que había partido desde la ciudad griega de Tesalónica con destino a Memmingen (Alemania) , tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras la rotura de una ventanilla en la cabina de pasajeros pocos minutos después del despegue.

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Según las primeras investigaciones, el accidente se originó cuando un fragmento del motor dañado se desprendió e impactó violentamente contra la ventanilla, provocando su rotura total.

Este fallo estructural desencadenó una descompresión explosiva que generó escenas de pánico absoluto entre los viajeros, quienes vieron cómo se desplegaban las mascarillas de oxígeno mientras escuchaban un fuerte estruendo.

El momento más crítico se vivió cuando un pasajero serbio de 60 años , que estaba sentado junto a la ventana accidentada, fue parcialmente succionado hacia el exterior por la diferencia de presión.

Testigos presenciales relataron que el cuerpo del hombre llegó a salir a medias de la aeronave, pero la intervención de los pasajeros que estaban a su lado , quienes lograron agarrarlo con fuerza, evitó que fuera expulsado por completo al vacío.

A pesar de la tensión, el piloto logró mantener el control y, tras sobrevolar Macedonia del Norte, decidió regresar de urgencia al aeropuerto de partida en Grecia. En tierra, un amplio dispositivo de bomberos, policía y servicios médicos esperaba la aeronave, que aterrizó sin complicaciones adicionales.

Como saldo del incidente, cuatro personas fueron evaluadas por personal médico y el pasajero que resultó succionado fue ingresado a un hospital, donde es tratado por un cuadro de shock y quemaduras por fricción.

El resto de los ocupantes fue reubicado en un avión de reemplazo para completar su trayecto hacia Alemania horas más tarde. Las autoridades aeronáuticas ya han abierto una investigación formal para esclarecer las causas exactas de la rotura técnica.