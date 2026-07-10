10 de julio de 2026 - 13:36

Apareció el mayor depredador del mundo frente a las costas de Grecia: emergió junto a un barco

Un cachalote de unos diez metros sorprendió a un navegante en el mar Egeo. El enorme mamífero se desplazó junto a la embarcación antes de sumergirse.

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Por Andrés Aguilera

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El animal es el cetáceo dentado más grande del planeta y también el mayor depredador provisto de dientes. Aunque habita el Mediterráneo, observarlo cerca de una embarcación en esa zona del mar Egeo es un episodio poco frecuente.

El cachalote emergió junto al barco y quedó grabado

El navegante griego Stavros Philippidis se encontraba en aguas abiertas frente a Paliouri cuando detectó una enorme silueta moviéndose cerca de su embarcación.

El cachalote salió lentamente a la superficie y avanzó con calma entre las penínsulas de Kassandra y Sithonia, sin realizar movimientos bruscos ni mostrar señales evidentes de alteración.

Philippidis tomó su teléfono y registró la escena. En las imágenes se observa al mamífero respirando en la superficie, desplazándose junto al barco y ofreciendo una vista poco habitual de su enorme cabeza.

Después de permanecer unos instantes a la vista, el animal inició una profunda inmersión y desapareció bajo el agua. La longitud fue estimada en alrededor de diez metros, aunque no se realizó una medición científica directa.

Por qué se lo considera el mayor depredador con dientes

El cachalote, cuyo nombre científico es Physeter macrocephalus, es la especie más grande dentro del grupo de las ballenas dentadas.

Los machos adultos pueden superar los 15 metros de longitud y las 40 toneladas, aunque las hembras y los ejemplares jóvenes son considerablemente más pequeños. El animal filmado en Grecia probablemente no había alcanzado el tamaño máximo de un macho adulto.

A diferencia de las ballenas que filtran pequeños organismos con barbas, el cachalote posee dientes y caza activamente en aguas profundas. Su alimentación incluye principalmente calamares, además de peces, rayas y algunas especies de tiburones.

Buena parte de su cuerpo está adaptada a esas expediciones. Su cabeza puede representar cerca de un tercio de su longitud total y contiene estructuras vinculadas con la emisión y concentración de sonidos utilizados para orientarse y localizar presas.

Un cazador capaz de desaparecer durante largos minutos

Los cachalotes pasan gran parte de su vida lejos de la superficie. Sus inmersiones habituales pueden durar alrededor de 45 minutos, aunque en determinados casos permanecen sumergidos durante más de una hora.

Durante esas bajadas buscan alimento mediante ecolocalización, una capacidad que les permite obtener información del entorno a través de sonidos y ecos incluso en condiciones de oscuridad total.

Los ejemplares pueden descender cientos de metros y se registraron inmersiones extraordinarias a profundidades mucho mayores. Esa preferencia por ambientes profundos explica por qué su presencia puede pasar inadvertida incluso en zonas donde viven de manera estable.

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