Aterrizaron de emergencia en Mendoza dos aviones que habían salido de Chile: qué les pasó

Dos vuelos de la aerolínea chilena SKY Airline que habían despegado durante la madrugada de este viernes desde Santiago de Chile con destino a San Pablo (Brasil) debieron desviar su ruta y aterrizar de manera preventiva en el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza , debido a una formación severa de hielo por la situación climática al cruzar la Cordillera.

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El primero de los casos corresponde al vuelo H2 600, un Airbus A320 que despegó desde el Aeropuerto de Santiago a las 5.45 con destino a San Pablo, donde tenía previsto arribar a las 10.05.

Sin embargo, la aeronave fue desviada hacia Mendoza para realizar una revisión técnica.

Según informó a Radio Bío Bío el jefe de Operaciones del aeropuerto El Plumerillo, Alejandro Barrionuevo , la decisión fue adoptada por el piloto luego de detectarse presencia de hielo en uno de los motores , lo que motivó un aterrizaje preventivo para inspeccionar la aeronave.

Al vuelo H2 600 se sumó una segunda aeronave de SKY , el vuelo H2 620, que cubría la ruta entre Santiago y Río de Janeiro , la cual también debió aterrizar en Mendoza por la misma situación.

La aerolínea SKY, con dos vuelos afectados

Ambas aeronaves transportaban cerca de 180 pasajeros cada una y no se reportaron personas lesionadas.

Barrionuevo precisó que se trata de una revisión técnica de carácter preventivo solicitada por los respectivos capitanes de los vuelos y que los pasajeros permanecen en la terminal aérea de Mendoza a la espera de que las aeronaves puedan retomar su itinerario.

El comunicado de SKY tras el aterrizaje de los dos aviones en Mendoza

A través de un comunicado, la empresa detalló: “SKY Airline informa que, debido a condiciones meteorológicas adversas, nuestros vuelos H2 620, con destino a Río de Janeiro, y H2 600, con destino a São Paulo, aterrizaron de manera preventiva en el aeropuerto de Mendoza”.

“La decisión fue adoptada conforme a nuestros protocolos operacionales, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, luego de que se registraran condiciones de formación de hielo durante el cruce de la cordillera”, agregaron.

Asimismo, confirmaron que ambos vuelos aterrizaron sin inconvenientes en Mendoza y se encuentran “gestionando alternativas para los pasajeros”.