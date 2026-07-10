Mundial: sin micros desde las 21:30, habrá operativo con 300 policías antes y después del partido de Argentina

La Selección Argentina de fútbol disputará el sábado el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 . Será a las 22 (hora argentina), en Kansas (Estados Unidos) y contra Suiza , rival al que enfrentó por última vez de forma oficial en el Mundial de Brasil 2014 . Y, en Mendoza , habrá un operativo especial de seguridad antes, durante y después del partido.

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A diferencia de lo que viene ocurriendo desde el primer partido de Argentina en esta Copa del Mundo , para este sábado ya se anunció que los últimos recorridos de colectivos de Mendotran (sistema de transporte público de Mendoza) partirán de los controles a las 21:30 , y luego los recorridos se reanudarán ya durante la madrugada del domingo.

Además, 300 efectivos de la Policía de Mendoza estarán abocados al operativo de seguridad en el centro de Mendoza (Kilómetro Cero y otras zonas neurálgicas) y la plaza de Godoy Cruz, con los primeros movimientos que iniciarán dos horas antes del comienzo del partido (es decir, las 20 de mañana).

Mundial: sin micros desde las 21:30, habrá operativo con 300 policías antes y depués del partido de Argentina

Entre otras cosas, los uniformados realizarán un anillo de seguridad en las cuatro calles de ingreso al Kilómetro Cero (esquina de San Martín y Garibaldi / Peatonal Sarmiento) con control y requisa de ingreso , además de control de comercios y vidrieras (para evitar roturas).

Y es que, especialmente luego del último partido de Argentina -victoria 3 a 2 contra Egipto por octavos de final-, hubo varios reclamos de comerciantes por desmanes, robos y destrozos en kioscos y otros locales en medio de los descontrolados festejos.

Mundial: sin micros desde las 21:30, habrá operativo con 300 policías antes y depués del partido de Argentina Marcelo Rolland / Los Andes

También se vallarán en esta esquina los semáforos, la cartelería y los kioscos de revistas para evitar que los hinchas se suban a estos sitios y queden expuestos a riesgos.

En calle Arístides Villanueva (Quinta Sección), en tanto, habrá controles especiales en comercios y vidrieras para evitar caos, con controles de ingreso y requisas en las dos primeras cuadras de esta transitada calle.

En calle Juan B. Justo (límite entre la Quinta y la Sexta Sección, también de Ciudad de Mendoza) habrá presencia policial para brindar seguridad en los comercios, mientras que en la plaza de Godoy Cruz habrá presencia preventiva con personal policial y de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

300 policías estarán a cargo del operativo de seguridad

Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el fuerte del operativo comenzará a las 21:30. En total serán 300 los efectivos policiales dispuestos, entre quienes habrá 270 convencionales y 30 bicipolicías (distribuidos en 10 binomios).

Mundial: sin micros desde las 21:30, habrá operativo con 300 policías antes y depués del partido de Argentina Marcelo Rolland / Los Andes

Además, a partir de esa misma hora se restringirá la circulación de colectivos en el Gran Mendoza, con presencia de efectivos en las distintas terminales para evitar salidas no autorizadas.

Según destacó hace unos días el Jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, durante los partidos de Argentina -y después- se decide reforzar el sistema de prevención, no solamente en la zona urbana del microcentro o en el conurbano en el microcentro, sino que también en el resto de la provincia.

Mundial: sin micros desde las 21:30, habrá operativo con 300 policías antes y depués del partido de Argentina Marcelo Rolland / Los Andes

"Tenemos lugares emblemáticos que son motivo de reunión para ver fútbol, que son la calle Aristides, la avenida Sarmiento y la avenida San Martín, especialmente en aquellos lugares donde hay restaurantes que han colocado pantallas", sintetizó el jefe de la fuerza, quien resaltó que son los lugares donde suele reforzarse la presencia policial, aunque sin descuidar otros puntos.

De hecho, Calipo también mencionó que se incluyen en el mapa del operativo las zonas donde hay locales de artículos de hogar que dejan televisores encendidos en las vidrieras y donde muchos mendocinos se reúnen en la vereda para ver los partidos.