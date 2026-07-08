El peligroso festejo viral de un mendocino por el triunfo de Argentina: trepó un poste de 10 metros y cayó

La locura mundialista se desató en cada rincón de la Argentina tras el partido no apto para cardíacos. La Selección Argentina logró revertir un adverso 0-2 frente a Egipto y, con un gol agónico, selló un infartante 3-2 que metió al equipo en la próxima fase del Mundial 2026.
La agónica remontada desató festejos en todo el país. En Mendoza, los hinchas se concentraron en las calles para festejar y una de las celebraciones se volvió viral en las redes sociales por el riesgo que implicó.
En un video registrado en Lujan de Cuyo puede verse a un joven trepando un alto poste que sostiene un cartel comercial, mientras era alentado por un grupo de personas que coreaba: "¡Sí se puede!".
Durante el ascenso, el joven incluso usó un cable cortado que colgaba desde la parte superior de la estructura para ayudarse a seguir escalando.
Tras varios segundos, logró llegar hasta la parte más alta del poste, donde celebró el triunfo argentino ante los aplausos y gritos de los presentes.
Sin embargo, el descenso no terminó de la mejor manera. El joven se deslizó por el poste y, cuando estaba a pocos metros del suelo, perdió el control, no logró sostenerse y cayó sobre la vereda.
Las imágenes muestran una fuerte caída que podrían haberle causado graves heridas. Pero en la misma publicación lauuti_2004 escribió: "acá el que se partió su madre".
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina
La euforia se produjo luego de la dramática victoria de la Selección Argentina por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo en el marcador, pero logró revertir el resultado y selló la clasificación con un tanto agónico en los minutos finales.
Con este triunfo, la Albiceleste avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.