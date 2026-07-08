8 de julio de 2026 - 10:27

El peligroso festejo viral de un mendocino por el triunfo de Argentina: trepó un poste de 10 metros y cayó

Tras la agónica victoria, miles de mendocinos salieron a las calles a celebrar el pase a cuartos de final del Mundial 2026.

El peligroso festejo viral de un lujanino por el triunfo de Argentina: trepó un poste y cayó.

El peligroso festejo viral de un lujanino por el triunfo de Argentina: trepó un poste y cayó.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La locura mundialista se desató en cada rincón de la Argentina tras el partido no apto para cardíacos. La Selección Argentina logró revertir un adverso 0-2 frente a Egipto y, con un gol agónico, selló un infartante 3-2 que metió al equipo en la próxima fase del Mundial 2026.

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En un video registrado en Lujan de Cuyo puede verse a un joven trepando un alto poste que sostiene un cartel comercial, mientras era alentado por un grupo de personas que coreaba: "¡Sí se puede!".

Durante el ascenso, el joven incluso usó un cable cortado que colgaba desde la parte superior de la estructura para ayudarse a seguir escalando.

Tras varios segundos, logró llegar hasta la parte más alta del poste, donde celebró el triunfo argentino ante los aplausos y gritos de los presentes.

Sin embargo, el descenso no terminó de la mejor manera. El joven se deslizó por el poste y, cuando estaba a pocos metros del suelo, perdió el control, no logró sostenerse y cayó sobre la vereda.

Las imágenes muestran una fuerte caída que podrían haberle causado graves heridas. Pero en la misma publicación lauuti_2004 escribió: "acá el que se partió su madre".

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La euforia se produjo luego de la dramática victoria de la Selección Argentina por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo en el marcador, pero logró revertir el resultado y selló la clasificación con un tanto agónico en los minutos finales.

Con este triunfo, la Albiceleste avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

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