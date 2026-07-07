El frío extremo da tregua y sube la temperatura en Mendoza: cuál será la máxima de este miércoles

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada con vientos de dirección variable. Se esperan nevadas en la cordillera de la zona sur.

Este miércoles se presentará en Mendoza un alivio térmico en horas de la tarde, interrumpiendo las jornadas de frío extremo que afectaron a la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por un repunte en el termómetro, aunque con nubosidad variable.

La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Tras un amanecer que continuará siendo frío -mínima que se ubicará en los 2°C-, el sol logrará ganar protagonismo con el correr de las horas -máxima de 17°C durante la tarde-.

En la Cordillera el panorama meteorológico mostrará un comportamiento disímil según el sector geográfico. El reporte oficial advierte sobre la ocurrencia de nevadas en cordillera en la zona sur, fenómeno que afectará la visibilidad en los pasos de esa región.

Jueves con buen tiempo para el 9 de Julio Para el jueves 9 de julio, jornada en la que se conmemora el Día de la Independencia, el pronóstico extendido anticipa la continuidad del tiempo agradable en la provincia. Se prevé un día parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.