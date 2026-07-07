Mendoza de celeste y blanco: los hinchas ya palpitan el duelo entre Argentina y Egipto

El frío invernal no impide que los mendocinos se reúnan en las calles céntricas para vivir el duelo de octavos de final del Mundial 2026.

La calle Arístides se prepara para el partido de la Selección Argentina.

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La calle Arístides de Mendoza comenzó a teñirse de celeste y blanco durante la previa del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Desde temprano, grupos de hinchas se acercaron a bares y espacios gastronómicos de la zona para compartir la expectativa antes del encuentro de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Con camisetas, banderas y cánticos, los mendocinos transformaron uno de los puntos más concurridos de la ciudad en un escenario de celebración futbolera. Familias, grupos de amigos y fanáticos se reunieron para palpitar el duelo frente al conjunto africano, mientras aguardaban el inicio de un partido clave en el camino del equipo campeón del mundo.