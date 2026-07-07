Mendoza de celeste y blanco: los hinchas ya palpitan el duelo entre Argentina y Egipto

La calle Arístides de Mendoza comenzó a teñirse de celeste y blanco durante la previa del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Desde temprano, grupos de hinchas se acercaron a bares y espacios gastronómicos de la zona para compartir la expectativa antes del encuentro de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.
Con camisetas, banderas y cánticos, los mendocinos transformaron uno de los puntos más concurridos de la ciudad en un escenario de celebración futbolera. Familias, grupos de amigos y fanáticos se reunieron para palpitar el duelo frente al conjunto africano, mientras aguardaban el inicio de un partido clave en el camino del equipo campeón del mundo.
La calle Arístides se prepara para el partido de la Selección Argentina.
Marcelo Rolland
La calle Arístides se prepara para el partido de la Selección Argentina.
Marcelo Rolland
La calle Arístides se prepara para el partido de la Selección Argentina.
Marcelo Rolland
La calle Arístides se prepara para el partido de la Selección Argentina.
Marcelo Rolland
La calle Arístides se prepara para el partido de la Selección Argentina.
Marcelo Rolland
La calle Arístides se prepara para el partido de la Selección Argentina.
Marcelo Rolland
La tradicional calle Arístides Villanueva volvió a convertirse en un punto de encuentro para vivir la pasión por la Albiceleste, con una multitud que buscó combinar la previa del Mundial con la experiencia de alentar en comunidad. La expectativa crece a medida que se acerca el pitazo inicial y Mendoza se prepara para acompañar a Argentina en una nueva noche de ilusión mundialista.