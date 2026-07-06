Selección Argentina: Lionel Scaloni no confirmó el equipo, pero Paredes, Álvarez y Tagliafíco serán titulares

La expectativa es total en Atlanta. Este lunes, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa desde el Mercedes-Benz Stadium. El director técnico de la Selección Argentina analizó el trascendental choque de octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto , que se disputará este martes a las 13.

Alerta en la Selección Argentina: la fuerte autocrítica de Paredes y Molina antes de jugar con Egipto

- "Este Mundial esta siendo complicado para todos, no hay una Selección.... El otro día parecía que Francia, sigue siendo rival temible, pero con Paraguay le costó. A España le costó con Portugal. No hay selecciones que hayan mantenido. Los rivales juegan. No hay selecciones que hayan mantenido lo que venían haciendo, porque los rivales juegan. Hay condiciones diferentes de lo que se venía viendo en otros mundiales"

Los jugadores de la Selección Argentina de cara al último entrenamiento de cara al duelo con Egipto.

- "Hay cuatro o cinco favoritas, siguen estando, pero esas favoritas no están desplegando lo que venían mostrado antes del Mundial".

️"Si el otro día el equipo no saca ese temperamento, quedábamos afuera" Lionel Scaloni destacó la actitud de la Selección Argentina ante Cabo Verde aunque aseguró que "se puede jugar mejor". pic.twitter.com/Q8C2jmlzyd

- "Podríamos jugar mejor, como algunas otras selecciones. Creo que ningún equpio está desplegando un fútbol total".

- "Nuestro nivel es aceptable, hemos ganado los cuatro partidos. SIempre hay cosas para corregir".

- "El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores y no se lo voy a decir a ustedes. Pero más o menos es lo que están diciendo".

- "De Brasil vi un rato porque estabamos entrenando, lo vi cortado. Un poco de lo que dije antes: es la dificultad. Noruega es un muy buen equipo... Si Endrick mete ese gol, estamos habaando de otra cosa. Quedó elimiando como nos pudo pasar el otro día a nosotros o le puede pasar a cualquiera".

- "Estamos alerta porque Egipto es un buen rival. Egipto es una muy buena seleccion, tiene jugadores de jeraquía y un técnico que trabaja hace tiempo, tiene idea marcado y juega bien. Es verdad que ganó un solo partido, pero siempre ha tenido una marcada linea de juego y ha complicado a todos sus rivales. Mañana (martes) hará lo mismo. Es un rival complicado".

- "Esta Seleccion hace años que es candidata donde va y siempre ha jugado bien. Cuando las cosas no te salen o el rival te mete difciultad, no hay una sola manera de ir a buscar. Con garra intensidad, con huevos, con el espíritu que nosotros tenemos incorporado. Eso lo tiene el equipo. Cuando no jugás bien, si no tenes eso te vas afuera. Con Cabo Verde, si el equipo no sacaba ese temperamento, quedábamos afuera".

- "Fuimos siempre protagonistas, los errores no nos bajonearon y siempre seguimos atacando. Eso es una señal importante".

- "Hay veces que la tactica o la estrategia queda de lado... Cuando no podés, tenés que romper esquemas de alguna manera. Eso el equipo lo lleva adentro y me deja tranquilo".

- "Tenemos el plus de que, cuando no jugamos bien, los chicos dan ese temperamento".

- "Leo esta bien, aún habiendo jugado 120 minutos y tener 39 años"

Día, hora y el camino de Argentina en el Mundial